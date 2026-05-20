Predsednik Južne Koreje Li Džae-Mjung i premijerka Japana Sanae Takaiči razgovarali su danas o bilateralnoj saradnji i izazovima sa kojima se njihov region suočava zbog sukoba na Bliskom istoku.

Li je ugostio Takaiči u svom rodnom gradu Andong na jugoistoku Južne Koreje, koji je pod zaštitom UNESKO, na četvrtom sastanku dvoje lidera u poslednjih šest meseci.

- Činjenica da se tako značajne i istorijske razmene dešavaju u roku od samo četiri meseca govori o dubini i snazi prijateljstva i veza koje (Južna) Koreja i Japan dele - rekao je Li na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka.

Predsednik Južne Koreje Li Džae-Mjung i premijerka Japana Sanae Takaiči Foto: Ahn Young-joon/Pool AP

On je naveo da je bilateralna saradnja Tokija i Seula potrebnija nego ikada ranije usled nestabilnosti lanaca snabdevanja i tržišta energenata prouzrokovanih ratovima na Bliskom istoku.

Takaiči je izjavila da je sa Lijem razgovarala o stabilizovanju zaliha energije i retkih minerala, kao i o traženju aranžmana za razmenu sirove nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa.

Li je rekao da on i Takaiči dele mišljenje da lideri zemalja moraju da se ponašaju drugačije od običnih političara.

Lideri su pomenuli i važnost trilateralne saradnje Seula, Tokija i Vašingtona, iako te odnose prate usponi i padovi.