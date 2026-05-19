Slušaj vest

Bivši španski premijer Hose Luis Rodrigez Sapatero stavljen je pod krivičnu istragu zbog sumnje na trgovinu uticajem i druga krivična dela.

Istraga je povezana sa 53 miliona evra (41 milion funti) državne pomoći dodeljene avio-kompaniji povezanoj sa Venecuelom tokom pandemije koronavirusa.

Sapatero, socijalista koji je vodio vladu od 2004. do 2011. godine, prvi je bivši španski premijer koji je imenovan kao osumnjičeni u krivičnoj istrazi i pozvan je da se pojavi pred Vrhovnim krivičnim sudom Španije 2. juna. Iako su drugi bivši i sadašnji premijeri svedočili u slučajevima korupcije, ovo je presedan, izveštava Gardijan.

Najnovija istraga je deo šire istrage o spasavanju španske avio-kompanije Plus Ultra u martu 2021.

Tužioci istražuju da li je kompanija zloupotrebila javni novac koji joj je dodelila vlada, dok policija za borbu protiv korupcije istražuje navode da je novac od spasavanja korišćen za pranje sredstava iz Venecuele preko Francuske, Švajcarske i Španije.

Hose Luis Rodrigez Sapatero Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Sapatero poriče sve optužbe

Sud je danas saopštio da je sudija ovlastio policiju da pretrese Sapaterovu kancelariju, kao i kancelarije tri druge kompanije.

"Sudija Hose Luis Kalama iz Nacionalne audiencije naredio je bivšem premijeru Hoseu Luisu Rodrigezu Sapateru da se 2. juna pojavi kao osumnjičeni po optužbama za trgovinu uticajem i srodna krivična dela", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je sudija ukinuo tajnost postupka i preuzeo nadležnost nakon što se niži sud proglasio nenadležnim. Sapatero, koji poriče sve optužbe, pojavio se pred odborom Senata u martu, gde je rekao da "nikada nije primio nikakvu proviziju od Plus Ultre".

Međutim, priznao je da je pružao konsultantske usluge svom prijatelju Huliju Martinezu, biznismenu koji je radio sa Plus Ultrom i koga su uhapsili službenici za borbu protiv korupcije u decembru prošle godine.

Hose Luis Rodrigez Sapatero Foto: Aizar RALDES / AFP / Profimedia

Sapaterov naslednik se takođe suočava sa nizom skandala

Predsednik Plus Ultre Hulio Martinez Sola insistirao je pred istim odborom u februaru da je finansijska pomoć sprovedena u potpunosti u skladu sa zakonom.

- Nije bilo nikakve vanredne procedure, nikakvog preferencijalnog tretmana, nikakvog neopravdanog mešanja. Nije bilo ilegalne pomoći - rekao je on.

- To je bio regulisan proces, sa kontrolama, izveštajima i veoma strogim uslovima koji su ispunjeni. Niko nam ništa nije dao - dodao je.

Sapaterov socijalistički naslednik na mestu premijera, Pedro Sančez, suočava se sa nizom korupcijskih skandala u koje su umešani njegova porodica, stranka i administracija.

Prošlog meseca, Sančezova supruga, Begonja Gomez, optužena je za proneveru, trgovinu uticajem, poslovnu korupciju i zloupotrebu sredstava nakon dvogodišnje istrage madridskog sudije. Ovog meseca, mlađi brat premijera, David Sančez, takođe je na suđenju zbog trgovine uticajem.

Hose Luis Rodrigez Sapatero Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Dvojica bivših visokih zvaničnika u Sančezovoj vladi takođe su na suđenju zbog korupcije

I Gomez i David Sančez poriču sve optužbe, a premijer je optužio svoje političke i medijske protivnike za kampanju blaćenja i progon njegove porodice. Dvojica bivših visokih zvaničnika u Sančezovoj vladi takođe su na suđenju zbog korupcije.

Bivši ministar saobraćaja i nekadašnji desna ruka premijera, Hose Luis Abalos, optužen je, zajedno sa svojim bivšim pomoćnikom Koldom Garsijom i biznismenom Viktorom de Aldamom, za primanje mita prilikom dodele javnih ugovora za medicinsku opremu tokom pandemije.

"Desnica mu nikada nije oprostila njegov napredak"

Abalos se suočava sa 24 godine zatvora, a Garsija sa 19 godina, dok obojica poriču optužbe.

Aldama, koji je već priznao svoju ulogu, suočava se sa sedmogodišnjom kaznom.

Socijalistička partija je danas izdala saopštenje u kojem podržava Sapatera, nazivajući ga pionirskim premijerom čija su "dva mandata obeležena ambicioznim programom proširenja prava, jednakosti i socijalne zaštite".

"Desnica i ekstremna desnica mu nikada nisu oprostile taj napredak", navodi se u saopštenju. Opoziciona konzervativna Narodna partija opisala je Sapatera kao "Sančezovu muzu".