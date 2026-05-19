Posle višegodišnjeg skrivanja u Dubaiju, jedan od najmoćnijih narko-bosova u Evropi, Danijel Kinahan, je uhapšen.

Kinahan, čovek kojeg evropske bezbednosne službe smatraju ključnom figurom "superkartela" koji praktično ima monopol nad tržištem kokaina u Evropi, priveden je aprila ove godine u Dubaiju, a The European Correspondent u tekstu otkriva kako je Irac uspeo da da postane ključni čovek za trgovinu drogom u Evropi.

Priču o Ircu Danijelu Kinahanu napravio je European Correspondent, koji ga je označio jednim od najtraženijih narko-bosova na svetu, koji je godinama uspešno izbegavao pravdu.

Njegov dom do hapšenja bio je Dubai. Kinahan je godinama označavan čovekom koji je predvodio jedan od najuticajnijih kriminalnih kartela na planeti, organizaciju koja kontroliše procenjuje se čak trećinu evropskog tržišta kokaina.

Međutim, tome je došao kraj 15. aprila, kada je Danijel Kinahan konačno uhapšen.

Irac koji predvodi organizovanu kriminalnu grupu Kinahan (KOCG) nastanio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2016. godine.

Tokom naredne decenije izgradio je imperiju, povećavši procenjenu vrednost KOCG-a na više od milijardu evra.

Promoter boksa, ulagao u nekretnine

Kinahan je u svetu boksa poznat kao promoter, a novac je ulagao i u nekretnine u Dubaiju. Ipak, srž njegovog poslovanja daleko je od legalnog. Danijel Kinahan i njegov otac Kristi Kinahan, osnivač KOCG-a, promenili su lice trgovine drogom u Evropi za svega dve decenije – zahvaljujući kokainu i sposobnosti da sklapaju saveze među suparničkim kriminalnim grupama.

Ipak, situacija se menja 2022. godine, kada su Sjedinjene Američke Države ponudile višemilionsku nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja vodećih članova kartela Kinahan, dok su UAE, koristeći sporazum o ekstradiciji sa Irskom, zamrzli Kinahanove bankovne račune.

Bogatstvo KOCG-a zasnivalo se na dobroj proceni tržišta i poslovnoj strategiji. Tokom devedesetih godina glavno tržište kokaina bile su Sjedinjene Države. Međutim, početkom 2000-ih karteli su se okrenuli ka Evropi.

Bogatstvo procenjeno na 420 miliona evra

Kristi Kinahan, Danijelov otac, razvio je dvostruki biznis model.

Kupovao je kokain iz Južne Amerike i prodavao ga evropskim kriminalnim grupama, dok je istovremeno tim istim grupama pružao usluge pranja novca. Zahvaljujući kontroli obe strane posla, njegovo bogatstvo je do 2006. godine procenjeno na više od 420 miliona evra.

Kako pišeEurope Correspondent, između 2006. i 2016. godine imperija je nastavila da raste, kao i Danijelov uticaj. Njegov cilj bio je stvaranje evropskog superkartela.

KOCG je uspostavio saveze sa velikim narko-grupama u Holandiji, Bosni i Hercegovini, Italiji i Albaniji. Udruživanjem su mogli da nabavljaju veće količine kokaina po nižim cenama, dele rizik i povećavaju profit, uz smanjenje međusobnih sukoba i konkurencije.

Sa većim količinama kokaina i većim profitom došlo je i intenzivnije pranje novca.

Trgovina oružjem

Kinahanovi su se uključili i u trgovinu oružjem, a mreža KOCG-a proširila se do Hezbolaha, Irana i ruskih obaveštajnih službi.

Organizacija je od obične narko-grupe prerasla u multinacionalni kriminalni sindikat koji je istovremeno snabdevao evropske klubove kokainom i sarađivao sa proiranskim militantnim strukturama.

Rat SAD i Izraela protiv Irana predstavljao je konačan udarac za Danijela Kinahana.

Dok su iranski dronovi gađali Dubai, zajednička istraga portala Bellingcat i lista Sunday Times, objavljena u martu, otkrila je veze između KOCG-a i krijumčara iranske nafte. To je predstavljalo ozbiljan problem za UAE, koji su Kinahanu ranije izdali dozvolu boravka.

Zamrznuta imovina

Deset dana nakon hapšenja, vlasti u Dubaiju zamrzle su Kinahanovu imovinu procenjenu na više od 194 miliona evra.

Iako je malo verovatno da će hapšenje dovesti do potpunog raspada grupe, budući da kartel i dalje poseduje stotine miliona dolara imovine širom sveta, poruka je jasna - sigurno utočište koje je Dubai godinama pružao više ne postoji.