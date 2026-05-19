Sudija u Martorelju (Barselona), koji istražuje smrt osnivača kompanije Mango, Isaka Andika, naredio je u utorak pritvor Džonatanu Andiku, Isakovom najstarijem sinu. On je pritvoren uz kauciju od milion evra i osumnjičeni je za Isakovo ubistvo.

Advokatski tim optuženog platio je kauciju putem bankovnog transfera, a Džonatan Andik je pušten na slobodu.

Sudija je odobrio zahteve tužilaštva i takođe izrekao tri mere predostrožnosti: nedeljna pojavljivanja pred sudom, oduzimanje pasoša i zabranu putovanja koja mu zabranjuje napuštanje Španije.

Izveden sa lisicama

Sudska presuda dolazi nekoliko sati nakon što je katalonska policija rano jutros uhapsila Andika zbog navodnog ubistva njegovog oca. Isak Andik, vlasnik kompanije Mango, preminuo je nakon što je pao na stazi u planinama Monserat 14. decembra 2014. godine. Džonatan je bio pod istragom, a katalonska policija ga je uhapsila i izvela pred sudiju. U pratnji petoro policajaca i sa lisicama na leđima, Andik je stigao u sudnicu u Martorelju (Barselona) u 12:30 časova, gde je odgovarao samo na pitanja svog advokata, Kristobala Martela.

Nakon njegove izjave, održano je ročište na kojem je tužiteljka zatražila niz mera predostrožnosti, uključujući zatvor uz kauciju od milion evra, što je sudija u potpunosti prihvatila. Dok je sudija donosila odluku i sastavljala nalog sa dokazima protiv njega, Andik je odveden u ćelije za pritvor sudnice u Martorelju, sa lisicama na rukama na leđima, baš kao što je stigao tog popodneva.

Hapšenje se dogodilo jutros u Džonatanovoj kući, nakon višemesečnih spekulacija da bi mogao biti uhapšen ili direktno pozvan da svedoči pred sudijom. Katalonska policija se na kraju odlučila za hapšenje, ali samo da ga transportuje u Martorel (Barselona) i izvede pred sudiju, koji će uzeti njegovu izjavu kao osumnjičenog.

Porodica Andik je izjavila da Džonatan svedoči „u okviru postupka u vezi sa nesrećom od 14. decembra 2024. godine“, da ne može dati dodatne informacije i da je njegova saradnja sa pravosudnim sistemom „bila i nastaviće da bude apsolutna“.

Porodica tvrdi da je nevin

U naknadnoj izjavi, dok je Džonatan već bio pred sudijom, porodica je tvrdila da je nevin i zahtevala da se, barem, poštuje njegovo pravo na pretpostavku nevinosti.

-Ne postoje legitimni dokazi protiv njega, niti će se ikakvi pronaći - tvrdili su portparoli porodice, koji su izrazili uverenje da je „njegova nevinost apsolutna“ i da će sudska istraga to dokazati.

Katalonska policija smatra Džonatana Andika osumnjičenim za smrt njegovog oca od oktobra prošle godine. Nakon što su primetili nekoliko kontradikcija u dve izjave koje je dao kao svedok, istražitelji su otišli ​​dalje. Kada je napuštao prodavnicu Mango, zamolili su Džonatana za mobilni telefon, koji im je on dobrovoljno predao. Od tada analiziraju uređaj tražeći poruke koje bi mogle pružiti dokaze o mogućem motivu za navodni zločin.

Isak Andik je preminuo u 71. godini tokom planinarenja na planini Monserat, u pratnji samo Džonatana, najstarijeg od svoja tri sina. Osnivač Manga je pao sa visine preko 100 metara, a policija je prvobitno istraživala incident kao nesreću. Međutim, istraga je krenula drugačijim tokom, posebno zbog kontradikcija u Džonatanovom svedočenju.

Istražitelji su otkrili da je, nekoliko dana pre incidenta, najstariji sin posetio istu lokaciju; prema izvorima odbrane, to je bilo u cilju pripreme za putovanje.

Istraga je potvrdila da su otac i sin ponekad imali konfliktne odnose, posebno u vezi sa Džonatanovom ulogom u upravljanju kompanijom. Isak Andik je odlučio da preda uzde kompanije svom najstarijem sinu 2014. godine, ali je morao da se vrati godinu dana kasnije kako bi formirao novi tim i oživeo ga.

Ova ishitrena sukcesija nije uspela i, prema izvorima bliskim istrazi, zategla je odnos između njih dvojice. Međutim, porodični odnosi su se pogoršali i nakon smrti biznismena. Njegova supruga i deca su započeli spor oko nasledstva. Testament koji je Andik potpisao pred notarom, u julu 2023. godine, predviđao je pravednu podelu nasledstva između njegovo troje dece, a takođe je uključivao i zaveštanje, koje je ukazivalo da određene sume novca i imovine treba dati određenim ljudima.

Bogatstvo od 4,5 milijardi evra

Biznismen - najbogatiji čovek u Kataloniji sa bogatstvom procenjenim na 4,5 milijardi evra, prema Forbsu - ostavio je svojoj partnerki pet miliona evra, iznos koji je ona smatrala nedovoljnim, zahtevajući 70 miliona.

Nakon napornih pregovora, deca i partnerka su postigli preliminarni sporazum o nagodbi na približno 30 miliona evra.