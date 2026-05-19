Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi odbacio je svaku pomisao na predaju, rekavši da je Islamska Republika Iran ujedinjena i odlučno spremna da se suoči sa bilo kojom vojnom agresijom.

"SAD kažu da su 'privremeno' obustavile napade na Iran kako bi se pregovorima dala šansa, ali istovremeno govore o spremnosti za masovnu ofanzivu u svakom trenutku.

To znači nazivanje 'pretnje' mirovnom prilikom", rekao je Garibabadi, govoreći o nedavnim izjavama američkog predsednika Donalda Trampa o privremenom prekidu vatre, prenosi PressTV.

On je podsetio da Iran stoji ujedinjen i spreman da se suoči sa bilo kakvom vojnom agresijom.

"Za nas, predaja nema značenje. Ili pobeđujemo, ili postajemo mučenici", dodao je.

Kurir.rs/Agencije

