Rusija je u maju 2026. pojačala intenzitet udara dronovima po Ukrajini, a prema OSINT proceni očekuje se oko 7.000 lansiranja tokom meseca.

Procenu je objavio OSINT analitičar i student međunarodnih odnosa Kleman Molen.

Prema navedenim podacima, oko 30 do 40 odsto tog broja čine mamci čiji je zadatak da preopterete ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Za tu svrhu ruske snage koriste jeftine dronove kao što su Gerbera i Parody.

Mamci za preopterećenje PVO

Deo tih letelica opremljen je izviđačkom opremom ili dodatnim transponderima. Njihova uloga je da usmeravaju glavni talas udarnih bespilotnih letelica i otkrivaju položaje ukrajinskih radara.

To, prema izvoru, dodatno otežava rad mobilnih vatrenih grupa i protivvazdušnih jedinica. Nekoliko dana relativnog zatišja u maju dovelo je do privremenog pada intenziteta udara, ali je ta pauza, kako se navodi, iskorišćena za nagomilavanje resursa.

Foto: Printcreen/X/NEXTA

Oko 1.600 dronova za 24 časa

Kao vrhunac tog tempa, u periodu od 13. do 14. maja za 24 časa lansirano je oko 1.600 dronova različitih tipova. Prema oceni autora, to je bio najveći napad te vrste u dosadašnjem toku rata.

Većina dronova usmeravana je na infrastrukturne objekte. Kao glavne mete navode se trafostanice i energetski objekti, železnička čvorišta, naftni i gasni kapaciteti, kao i industrijske zone i logistički centri blizu linije fronta.

Izvor podseća i da su ruske snage ranije u jednom danu upotrebile 328 vođenih avio-bombi, što je bio rekord od 17. oktobra 2025. godine. Tokom prvih deset meseci 2025. bačeno je oko 40.000 takvih bombi, što odgovara ukupnom broju upotrebljenom tokom cele 2024. godine.