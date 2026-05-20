Ujedinjene nacije razmatraju kako da odgovore na izraelsku najavu da će izgraditi vojni kompleks na mestu bivšeg sedišta agencije UN za pomoć Palestincima u istočnom Jerusalimu (UNRVA), saopšteno je. Izrael je tokom vikenda objavio da je vlada odobrila izgradnju kompleksa ministarstva odbrane.

"Stvar se trenutno razmatra na nivou pravnog saveta, najvišeg pravnog autoriteta Ujedinjenih nacija u Njujorku", rekla je zamenica generalnog komesara UNRVA Natali Bukli tokom posete Siriji.

"Ovo su prostorije UN i, u najmanju ruku, ovo je kršenje Konvencije UN o privilegijama i imunitetu iz 1946. godine", rekla je ona.

Izrael je srušio deo kompleksa UNRVA u januaru, a takođe je ;je optužio tu agenciju da su njeni zaposleni povezani sa pokretom Hamas, i da su učestvovali u napadima.

UNRVA je tada saopštila da su "preduzete mere protiv zaposlenih koji su optuženi za napade 2023. godine".

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da je plan za izgradnju odbrambenog kompleksa na mestu bivšeg sedišta UNRVA "odluka suvereniteta, cionizma i bezbednosti".

"Na mestu gde je delovala organizacija koja je postala deo mehanizma terora i podsticanja terora protiv Izraela, biće uspostavljene institucije koje će ojačati Jerusalim, (izraelsku vojsku) i državu Izrael", rekao je Kac u nedelju.