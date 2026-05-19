Od početka ruske invazije na Ukrajinu krajem februara 2022. godine, u Ukrajine je ubijeno 15.850 civila, uključujući 791 dete, saopštila je kancelarija Visokog komesarijata UN za ljudska prava, prenela je danas agencija Interfaks-Ukrajina.

Prema navodima UN, 44.809 ljudi, uključujući 2.752 dece, je povređeno.

"Stvarni broj žrtava je verovatno mnogo veći", dodaje UN.

Navodi se da je u aprilu u Ukrajini ubijeno najmanje 238 civila, a 1.404 ranjeno, što je najveći mesečni broj civilnih žrtava od jula 2025. godine.

UN su dodale da je prošle nedelje došlo do jednog od najvećih vazdušnih napada u Ukrajini od početka ruske invazije.

Rusija je lansirala više od 1.500 dronova i desetine raketa širom Ukrajine 13. i 14. maja, navodi UN.