Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu general Aleksus Grinkevič potvrdio je danas na konferenciji za medije da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 vojnika iz Evrope, uključujući deo snaga iz Nemačke i otkazanu rotaciju u Poljskoj.

General Grinkevič je, na pitanje o obimu povlačenja, rekao da je reč o 5.000 vojnika, kako je ranije najavio Donald Tramp.

On je dodao da će značajan broj njih doći iz oklopne borbene brigade koja se vraća, misleći na američke snage iz Nemačke.

Istovremeno je naveo da je Vašington već saopštio da će ranije planirano raspoređivanje artiljerijsko-raketnog bataljona biti skraćeno. To se odnosi na rotaciono raspoređivanje u Poljskoj, koje je otkazano i izazvalo zabunu među poljskim civilnim i vojnim vrhom.

Objašnjavajući razloge takve odluke, Grinkevič je rekao da se savez u prethodnim godinama značajno promenio.

Prema njegovim rečima, baltički saveznici i Poljska ojačali su svoje kopnene borbene kapacitete, pa je u tom domenu sada na raspolaganju znatno više sposobnosti nego ranije.

Govoreći o posledicama po bezbednosni raspored u Evropi, komandant NATO-a poručio je da je zadovoljan trenutnim stanjem.

Kurir.rs, Agencije

