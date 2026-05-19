Slušaj vest

Britanska policija pokrenula je istragu o dva slučaja seksulanog zlostavljanja dece pošto su se informacije povezane sa tim pojavile u dokumentima koje je objavilo američko Minsitarstvo pravde, a koja se tiču osuđivanog milijardera pedofila Džefrija Epstajna.

Jedan od incidenata odnosi se na gradove Sari i Berkšir u južnoj Engleskoj i desio se u drugoj polovini 90-ih godina prošlog veka, a drugi na incidente u gradu Sariju sa kraja 80-ih godina, prenosi Rojters.

"Još nije bilo hapšenja. Sve izveštaje o seksualnim prestupima shvatamo ozbiljno i radimo na utvrđivanju linija istrage kako bismo proverili informacije ili utvrdili dokaze", saopšteno je iz policije u Sariju.

U februaru, nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumente povezane sa Epstajnom, policija u Sariju započela je prikupljanje informacija povezanih sa redigovanim izveštajem američkog FBI u kojem se navodi "nedavna trgovina ljudima i seksualni napadi na maloletnika u Virdžinija voteru u Sariju između 1994. i 1996. godine".

Prošlog vikenda desetak novih žrtava Džefrija Epstajna javilo se pariskoj tužiteljki Lor Beko, a tužilaštvo u tom gradu otvorilo je opsežnu istragu zbog "trgovine ljudima" nakon što je američka vlada objavila hiljade dokumenata koji su pripadali Epstinu, koji je preminuo 2019. godine.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAGOVI VODE DO TONIJA BLERA, OTKRIVENI UŽASNI DETALJI: Evo čijem je sinu Epstajn pomogao da zataška ubistvo studentkinje (FOTO)
Džefri Epstajn i uplašena devojčica - kolaž fotografija
PlanetaNOVI ŠOK U SLUČAJU EPSTAJN: Javile se nove navodne žrtve za koje niko nije znao, isplivali JEZIVI detalji iz francuske istrage!
Džefri Epstajn
PlanetaJEZIV SNIMAK, EPSTAJNOVA ŽRTVA SE SLOMILA: Gnusni detalji svedočenja bivše manekenke šokirali javnost "Zatvor mu je bio igra, hvalio se devojkama" (VIDEO)
Džefri Epštajn.jpg
PlanetaOBJAVLJENO NAVODNO OPROŠTAJNO PISMO DŽEFRIJA EPSTAJNA! Američki federalni sudija odobrio da javnost vidi šta tu piše, jedan deo teksta posebno podvučen (FOTO)
Džefri Epstajn
Planeta"DOLAZE PO MENE, PLAŠIM SE, ČOVEČE! POSLAĆE MI NEKOGA NA VRATA" Donedavno drugi čovek FBI STRAHUJE ZA ŽIVOT!
Untitled-2.jpg