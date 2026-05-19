Slušaj vest

Britanska policija pokrenula je istragu o dva slučaja seksulanog zlostavljanja dece pošto su se informacije povezane sa tim pojavile u dokumentima koje je objavilo američko Minsitarstvo pravde, a koja se tiču osuđivanog milijardera pedofila Džefrija Epstajna.

Jedan od incidenata odnosi se na gradove Sari i Berkšir u južnoj Engleskoj i desio se u drugoj polovini 90-ih godina prošlog veka, a drugi na incidente u gradu Sariju sa kraja 80-ih godina, prenosi Rojters.

"Još nije bilo hapšenja. Sve izveštaje o seksualnim prestupima shvatamo ozbiljno i radimo na utvrđivanju linija istrage kako bismo proverili informacije ili utvrdili dokaze", saopšteno je iz policije u Sariju.

U februaru, nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumente povezane sa Epstajnom, policija u Sariju započela je prikupljanje informacija povezanih sa redigovanim izveštajem američkog FBI u kojem se navodi "nedavna trgovina ljudima i seksualni napadi na maloletnika u Virdžinija voteru u Sariju između 1994. i 1996. godine".

Prošlog vikenda desetak novih žrtava Džefrija Epstajna javilo se pariskoj tužiteljki Lor Beko, a tužilaštvo u tom gradu otvorilo je opsežnu istragu zbog "trgovine ljudima" nakon što je američka vlada objavila hiljade dokumenata koji su pripadali Epstinu, koji je preminuo 2019. godine.