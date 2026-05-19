MAJKA POSTALA PROSTITUTKA KAKO BI OTKRILA UBICE ĆERKE Šok slučaj: Pljuvala sam krv dok nisam sakupila dokaze, ali sam se zaklela da će ubica mog deteta platiti
Slučaj Eleni Fotijadu i njene ćerke Eve jedna je od najdirljivijih priča o pravdi u modernoj grčkoj pravosudnoj istoriji. Bilo je to u junu 1998. godine kada je devetnaestogodišnja devojka, Eva Fotijadu, pronađena mrtva u stambenoj zgradi u izgradnji u Solunu.
Istražitelj koji je izvršio obdukciju pripisao je njenu smrt upotrebi heroina i vlasti su zatvorile slučaj. Međutim, njena majka, Eleni, od samog početka je bila sigurna da je u pitanju ubistvo. Samopožrtvovanjem i istrajnošću, započela je neispričanu borbu za pravdu, čak i dovodeći sebe u opasnost.
Postala prostitutka
Da bi dokazala istinu o smrti svoje ćerke, Eleni Fotijadu je počela da se predstavlja kao prostitutka i da posećuje mesta okupljanja narkomana, snimajući kasetofonom svaku informaciju koja bi mogla da reši slučaj. Nije oklevala ni da stupi u romantičnu vezu sa jednom od umešanih osoba kako bi došla do istine.
Sa dokazima koje je prikupila i predstavila tužilaštvu, majka devetnaestogodišnje Eve uspela je da izvede pred sud pojedince, uključujući silovatelje i ubice svoje ćerke. Pravni proces je bio težak sa početnim poricanjima i sumnjama, ali je majčina odlučnost na kraju opravdana.
Prema istrazi majke, u junu 1998. godine, diler droge je prišao njenoj ćerki koja se zabavljala u jednom kafiću u Stavrupoliju. Flertovao je sa njom i ubedio je da ga prati do njegovog stana.
Otkrila jezive detalje
Tamo su je, zajedno sa još nekim ljudima, silovali, žestoko pretukli, opljačkali, a kada su otkrili da je devojčica bez svesti, ubrizgali su joj heroin i ostavili je u stambenoj zgradi u izgradnji. Majka je prijavila ljude koji su učestvovali u ubistvu njenog deteta i odvela ih tužiocu, gde je oslobodila dušu svoje ćerke.
„Sada mislim da se duša mog deteta smirila. Moj život je stao 12. juna. Tada su mi doneli mrtvo dete. Ali morala sam da se borim. Da to uradim za Evu i njenu sestru, koju sam uz mnogo truda odgajila. Pljuvala sam krv dok nisam sakupila dokaze, ali sam se zaklela da će ubica mog deteta platiti“, rekla je Eleni Fotijadu u svojim izjavama u to vreme.
