Postoje dva puta kojim Sjedinjene Američke Države mogu da krenu kad je reč o Iranu, izjavio je danas američki potpredsednik Džej Di Vens, ističući da je američki predsednik Donald Tramp zatražio od svog tima da "agresivno pregovara" sa iranskom stranom, što predstavlja prvu opciju.

"Kad je reč o ključnom pitanju, da Iran nema nuklearno oružje, mislim da smo postigli veliki napredak i mislim da Iranci žele da postignu dogovor", rekao je Vens na konferenicji za medije u Beloj kući, javlja Skaj njuz.

Prema njegovim rečima, ako je prva opcija pregovaranje, druga je ponovno pokretanje vojnih operacija.

"To nije ono što predsednik želi. I mislim da ni Iranci ne žele to. Za tango je potrebno dvoje", rekao je Vens.

Na pitanje da li "lično veruje" da će Vašington i Teheran postići sporazum, on je rekao da ne zna.

"Lično verujem u iskren dogovor, ali kako bih mogao znati? Pregovarate sa ljudima i ponekad osećate da napredujete, a ponekad osećate da ne napredujete. Ne mogu sa sigurnošću reći, jer ne znam šta je na umu druge strane", rekao je Vens.

On je ponovio da Iran ne sme da poseduje nuklearno naoružanje zato što bi to dovelo do toga da i ostale nacije nastoje da ga nabave, što bi ceo svet, kako je rekao Vens, učinilo manje bezbednim.

"Iran bi zaista bio prva domino kockica u onome što bi pokrenulo trku u nuklearnom naoružanju širom sveta", smatra Vens.

Napomenuo je da plan SAD trenutno nije da Rusija preuzme obogaćeni uranijum od Irana.

Na pitanje novinara o iranskim napadima dronovima na region Kurdistana za vreme trajanja primirja između SAD i Irana, Vens je rekao da napadi na civile "nisu dobro došli".

"Nažalost, ovi prekidi vatre često nisu savršeni, ali vidimo značajno smanjenje nasilja", rekao je Vens, navodeći da su i u Pojasu Gaze obe sukobljene strane nastavile sa napadima uprkost sporazumu.