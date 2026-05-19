Rejting američkog predsednika Donalda Trampau Sjedinjenim Američkim Državama pao je na 37 odsto usled ekonomskih problema uzrokovanih ratom SAD i Izraela protiv Irana, pokazalo je zajedničko istraživanje Njujork tajmsa i istraživačke kuće Sijena.

Prema istraživanju, skoro dve trećine birača u SAD smatra da je Tramp pogrešio kad je pokrenuo rat protiv Irana, iako 70 odsto anketiranih republikanaca podržava taj potez.

Prema istraživanju, 37 odsto ispitanika kaže da više saoseća sa Palestincima nego sa Izraelcima.

Najveća razlika po tom pitanju uočena je kod mladih ljudi do 29 godina, pri čemu samo 14 odsto njih više podržava Izrael, a čak 64 odsto njih Palestince.

Oko 49 odsto birača "Veoma ne odobrava" način nakoji Tramp rukovodi palestinskim sukobom, a oko 56 odsto njih slično misli i kad je reč o ratu protiv Irana.

Više od polovine ispitanika smatra da Tramp ne bi trebalo da nastavi rat protiv Irana i u slučaju da se ne postigne mirovni sporazum.

Oko 37 odsto ispitanika, od toga pet odsto u starosnoj grupi od 18 do 29 godina, zalaže se za "dodatnu ekonomsku i vojnu podršku Izraelu".