Slušaj vest

Lideri Evropske unije trebalo bi sledećeg meseca u Briseluda razgovaraju o produženju perioda za ponovno odobravanje sankcija Rusiji sa šest meseci na godinu dana, izjavili su danas diplomate i zvaničnici EU.

Mogućnost produženja sadašnjeg šestomesečnog roka za obnavljanje sankcija pojavila se prošle sedmice iza zatvorenih vrata tokom priprema za samit sredinom juna, reklo je pet diplomata i zvaničnika EU koji su upoznati sa razgovorima, ali nisu želeli da budu imenovani, prenosi briselski portal Politiko.

Produženje procesa obnove sankcija na jednom godišnje ojačalo bi politički i pravni kredibilitet režima sankcija EU protiv Rusije, uvedenih kao odgovor na odluku Moskve da izvrši napad na Ukrajinu 2022. godine, ocenjuje portal.

Brisel sada razmatra taj potez pošto Viktor Orban više nije na vlasti, jer je bivši mađarski premijer dosledno blokirao svako takvo produženje i koristio taj proces za ostvarivanje sopstvenih interesa, dodaje Politiko.

Nekoliko diplomata iz severnoevropskih zemalja pokrenulo je pitanje produženja tokom prošlonedeljnog sastanka, rekla su trojica diplomata.

Foto: Shutterstock

Glavni gradovi država članica EU nastaviće razgovore ove i naredne sedmice, uoči sledećeg sastanka Saveta za opšte poslove 26. maja.

Za usvajanje sankcija potrebna je jednoglasna podrška članica EU, što znači da bi jedan veto mogao da poništi postojećih 20 paketa mera osmišljenih da oslabe rusku ratnu ekonomiju i izvrše pritisak na saveznike Kremlja, navodi briselski portal.

Tokom protekle četiri godine diplomate zadužene za pregovore o sankcijama morale su svakih šest meseci da se suočavaju sa tim rizikom, svesne da bi takav rasplet imao katastrofalne posledice i politički i na istočnom frontu Ukrajine, dodaje portal.

Visoki ulozi predstavljali su koristan adut za Viktora Orbana, koji je napustio funkciju nakon što je njegova 16-godišnja vladavina završena porazom na prošlomesečnim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, navodi portal.

Orban je imao više sukoba sa Briselom i evropskim partnerima, često koristeći pravo veta kako bi blokirao političke dogovore i spoljnopolitičke odluke.

Pre aprilskog izbornog poraza, blokirao je kredit od 90 milijardi evra za finansiranje odbrane Ukrajine, optužujući Kijev da odlaže popravke naftovoda kojim se ruska nafta transportuje u Mađarsku i Slovačku.

Veto je povučen ubrzo nakon što je Peter Mađar postao novi premijer Mađarske.

Foto: Shutterstock

Osim što bi smanjilo pritisak na diplomate, produženje roka za obnovu sankcija na 12 meseci olakšalo bi i administrativni teret Brisela u održavanju mera na snazi.

Brisel maksimalno koristi Orbanov odlazak, dok je već u pripremi 21. paket sankcija EU, međutim, zvaničnici EU žele da odu i korak dalje, navodi portal.

Dvojica diplomata rekla su da bi manji paket sankcija mogao da bude usvojen pre dolaska lidera EU u Brisel, a bio bi usmeren na rusku "flotu iz senke".

Treći diplomata naveo je da bi paket mogao da obuhvati i rusku odbrambenu industriju.

Evropska komisija ponudiće državama članicama mogućnost da produže rok za obnovu sankcija na 12 meseci ili da zadrže postojeći sistem.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta zatim će u junu pitati lidere EU da li podržavaju produženje roka.

Orbanov odlazak ipak ne garantuje uspeh, navodi portal, dodajući da je slovački premijer Robert Fico često bio na istoj strani sa Mađarskom, a lider Češke Andrej Babiš, takođe, je podržavao Orbanove poteze.

Diplomate se ipak nadaju da će Robert Fico i Andrej Babiš biti spremniji na kompromis bez Orbana u političkoj jednačini, navodi Politiko.