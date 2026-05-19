Optužen za 94 tačke za silovanje i još 54 optužbe za seksualni napad

Australiju je potresao slučaj bivšeg lekara iz Brizbejna, koji se suočava sa ukupno 148 optužbi za silovanje i seksualni napad, nakon višegodišnje istrage policije Kvinslenda.

Prema navodima medija u toj zemlji, reč je o 74-godišnjem Steliosu Stenu Teodorosu, koji bi trebalo da se pojavi pred sudom 23. juna.

Prema pisanju ABC Australia, vlasti su bivšeg lekara optužile za 94 tačke koje se odnose na silovanje i još 54 optužbe za seksualni napad, nakon prijava žena koje je pregledao tokom svoje profesionalne karijere.

Prema policijskim navodima, istraga je započela u avgustu 2025. godine, kada je Jedinica za kriminalističke istrage iz "Upper Mount Gravatta" pokrenula operaciju "Xray Cariyna", nakon što je više žena podnelo prijave policiji.

Istražitelji tvrde da je od ranih 2000-ih do 2015. godine, 74-godišnjak seksualno zlostavljao 15 žena starosti od kasnih tinejdžerskih godina do oko 40 godina, dok je radio kao lekar opšte prakse u medicinskom centru u Tarragindiju.

Bivši porodični lekar godinama je radio u medicinskom centru "Wellers Hill Medical Centre", sve do penzionisanja 2021. godine, a prošle godine je takođe smenjen sa pozicije direktora kompanije.

Detektiv narednik Denis Silk pozvao je sve koji imaju informacije o slučaju da kontaktiraju Jedinicu za kriminalističke istrage ili anonimno prijave informacije organizaciji "Crime Stoppers", naglašavajući da je istraga i dalje otvorena.

Jedna od bivših pacijentkinja koja je podnela prijavu rekla je za ABC da su optužbe "ogromno olakšanje", dodajući da su "došle prekasno".

Pre nekoliko meseci već je objavljeno da je pomenutom lekaru na neodređeno vreme zabranjeno da ponovo podnese zahtev za dobijanje medicinske licence.