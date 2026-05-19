Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen neće prisustvovati otvaranju novog konzulata Sjedinjenih Američkih Država u Nuuku, objavio je grenlandski list "Sermitsiaq".

Konzulat bi trebalo da bude otvoren uz prijem u novim prostorijama u centru Nuuka, glavnog grada Grenlanda, ali je Nilsen rekao da će odbiti poziv usled zategnutih odnosa između Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

"Nismo doneli formalnu odluku zasnovanu na principu, ali ja neću učestvovati", rekao je on.

U izveštaju se navodi da je značajan broj pozvanih gostiju takođe odlučio da neće prisustvovati događaju zbog tenzija nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa koji je izrazio želju za američkim vlasništvom i kontrolom nad Grenlandom.

Napeti odnosi

Kada je američki konzulat u Nuuku ponovo otvoren 2020. godine u zgradi Arktičke komande, prisustvovalo je više članova vlade Grenlanda, uključujući i Nilsena, koji je tada bio ministar za poslovanje i mineralne resurse.

Grenland, autonomna teritorija Danske, privukao je interesovanje Sjedinjenih Američkih Država zbog svog strateškog položaja i velikih mineralnih resursa.

Tramp je ranije iznosio ideju o američkoj kontroli nad Grenlandom, navodeći bezbednosne razloge povezane sa Rusijom i Kinom.