Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je raspoređivanje američkih trupa u Poljskoj odloženo, ali je naglasio da nije tačno da se trupe SAD povlače iz Evrope.

Vens je na brifingu u Beloj kući rekao da SAD žele da podstaknu Evropu da preuzme veću odgovornost za zajedničku odbranu, prenosi Rojters.

Džej Di Vens Foto: Printscreen/Youtube/WMTW-TV, AP Julia Demaree Nikhinson

"Ne govorimo o povlačenju svakog američkog vojnika iz Evrope. Govorimo o preraspodeli određenih resursa na način koji maksimalno štiti američku bezbednost. Ne mislim da je to loše za Evropu", rekao je on.

SAD trenutno razmatraju nivo svog vojnog prisustva u Evropi i već duže vreme se očekuje njegovo smanjenje, nakon zahteva američkog predsednika Donalda Trampa da NATO preuzme veću ulogu u odbrani Evrope, navodi agencija.

Pentagon još nije precizirao kako zamišlja budući raspored trupa na evropskom kontinentu, piše Rojters.