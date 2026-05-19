Sjedinjene Američke Države su zaplenile tankerpovezan sa Iranom u Indijskom okeanu, objavio je Volstrit žurnal, dok Vašington nastavlja vojni i ekonomski pritisak na Teheran uprkos nastavku pregovora.

Tanker, nazvan Skajvejv, stavljen je pod američke sankcije u martu zbog svoje uloge u transportu iranske nafte i verovatno je prevozio više od milion barela sirove nafte utovarene na iranskom ostrvu Harg u februaru, navodi se u izveštaju.

„Volstrit žurnal“, pozivajući se na posrednike i podatke obaveštajne službe Lojds List, piše da je brod delovao u području poznatom po tajnom prenosu nafte sa broda na brod.

Tenzije na Bliskom istoku

Vest dolazi u vreme kada su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke nakon američkih i izraelskih udara na Iran krajem februara.

Teheran je uzvratio napadima usmerenim na Izrael i američke saveznike u Zalivu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, kao i zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Predsednik SAD Donald Tramp je kasnije produžio primirje na neodređeno vreme.