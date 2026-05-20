Slušaj vest

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa planira da ove sedmice obavesti saveznike u NATO-u da će smanjiti broj vojnih kapaciteta koje bi SAD stavile na raspolaganje Alijansi u slučaju velike krize, rekla su tri izvora upoznata sa planovima.

U okviru sistema poznatog kao NATO model snaga, članice Alijanse određuju raspoložive vojne snage koje mogu biti aktivirane tokom sukoba ili druge velike krize, poput vojnog napada na neku članicu NATO, prenosi Rojters.

Iako je tačan sastav tih ratnih snaga strogo poverljiv, Pentagon je odlučio da značajno smanji svoje obaveze, rekli su neimenovani izvori za agenciju.

Tramp je više puta jasno stavio do znanja da očekuje da evropske zemlje preuzmu glavnu odgovornost za bezbednost kontinenta umesto SAD, a poruka saveznicima ove sedmice predstavlja konkretan znak sprovođenja te politike, navodi Rojters.

Pojedini detalji još nisu poznati, uključujući brzinu kojom Pentagon planira da prebaci odgovornost za krizne situacije na evropske saveznike, pa ipak, izvori navode da Pentagon planira da svoju nameru saopšti u petak tokom sastanka šefova odbrambene politike u Briselu.