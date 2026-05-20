Više od 17.000 ljudi danas je pozvano na evakuaciju na jugu Kalifornije, jer šumski požar preti domovima na periferiji grada Simi Vali.

Vetrom podstaknut požar nazvan "Sendi" prijavljen je u ponedeljak u brdima iznad Simi Valija, oko 48 kilometara severozapadno od Los Anđelesa.

Požar je do sada progutao više od pet kvadratnih kilometara suvog žbunja i uništio najmanje jednu kuću, prema podacima lokalne vatrogasne službe.

Plamen se u početku širio udarima vetra koji su prelazili 48 kilometara na sat, ali vatrogascima je preko noći pomogao mirniji vetar, navela vatrogasna služba.

"Postigli smo veliki napredak u suzbijanju požara zahvaljujući poboljšanim vremenskim uslovima", dodaje se u saopštenju.

Foto: Facebook/U.S. Forest Service

Vatrogasci su se nadale da će postići dalji napredak pre nego što se vetrovi ponovo pojačaju.

Za sada se ne zna tačan uzrok požara.

Naredbe i upozorenja za evakuaciju i dalje su na snazi za nekoliko naselja u Simi Valiju, gradu sa više od 125.000 stanovnika.

U međuvremenu, vatrogasci su se borili sa požarom površine 59 kvadratnih kilometara na ostrvu Santa Rosa, kod obale Južne Kalifornije.

Vatra je uništila kolibu i šupu za opremu i primorala na evakuaciju 11 zaposlenih u Nacionalnoj parkovskoj službi.

Santa Rosa, popularna destinacija za kampovanje i planinarenje, dom je ostrvskih lisica, pegavih tvorova i morskih slonova.