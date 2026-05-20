Komandant Američke centralne komande (CENTCOM) Bred Kuper odbio je da preuzme odgovornost za napad američke vojske na iransku školu u kojem je ubijeno 170 ljudi, od čega najviše dece, javlja Skaj njuz.

On je na saslušanju pred američki Kongresom ocenio da je škola bila u blizini raketne baze Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), što prema njegovim rečima, istragu čini kompleksnijom.

U američkom napadu na školu u gradu Minav na jugu Irana 28. februara ove godien ubijeno je 73 dečaka, 47 devojčica, 26 nastavnika, sedmoro roditelja i vozač školskog autobusa, kao i još jedna odrasla osoba.

Bred Kuper Foto: Printskrin X

Američki zvaničnici su više puta odbili da preuzmu odgovornost za napad, podseća Skaj.

