8:33

Potpisi Sija i Putina na više od 20 sporazuma, među njima i onaj koji jača "sveobuhvatno partnerstvo" Kine i Rusije

Na ceremoniji potpisivanja sporazum Putin i Si su stavljaju potpise na više od 20 dokumenata, uključujući i onaj kojim se dodatno jača "sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija" dve zemlje.

Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

  Si i Putin su potpisali i zajedničku izjavu o daljem jačanju strateške koordinacije između Kine i Rusije i "produbljivanju dobrosusedske i prijateljske saradnje".

Očekuje se da će sada potpisati i dokumente o nizu drugih pitanja, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj saradnji.

8:07

Izjave Sija i Putina sa "šireg formata"

Izveštač BBC javlja da su do novinare stigle i izjave sa "sastankom širokog formata" između Sija i Putina, uz učešće delegacija obe zemlje.

Ovaj sastanak je pomeren za skoro sat vremena u odnosu na prvobitni program.

Kineski državni mediji izveštavaju da je Putin kazao Siju da su njihovi "razgovori bili značajni" i da je "partnerstvo Rusije i Kine za primer", kao i da je njihov "cilj dobrobit Rusije i kineskog naroda".

Si je rekao Putinu da su "odnosi Kine i Rusije ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja".

Predsednik Rusije je poručio kineskom kolegi da će "razvijati (bilateralnu) saradnju" i "raditi na međunarodnim platformama", verovatno misleći na organizacije poput BRIKS, gde su njihove dve zemlje osnivači.

Si je kao odgovor potvrdio posvećenost Pekinga "nepokolebljivoj promociji dugoročnog, zdravog i stabilnog razvoja veza".

- Temelj međusobnog poverenja dve zemlje sve je jači - kazao je on.

7:51

Sastanak završen nakon 15-ak minuta, sledi "širi format" i susret šefova diplomatija

Kratak sastanak između Putina, Sija i njihovih timova je završen nakon 15-minuta.

Nakon ovoga sledi "sastanak širokog formata" sa delegacijama obe zemlje, kakav je tokom bilateralnih razgovora šefa kineske države s američkim predsednikom Donaldom Trampom trajao skoro dva sata.

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov će takođe imati odvojene razgovarati sa kineskim kolegom Vang Jijem.

Vang Ji, šef diplomatije Kine Foto: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

7:47

Putin pozvao Sija da poseti Rusiju, predsednik Kine upozorio na "složenu i nestabilnu" međunarodnu situaciju, "sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna"

Putin je pozvao Sija da poseti Rusiju naredne godine i dodao da odnosi Pekinga i Moskve "pomažu globalnoj stabilnosti".

Kineski državni mediji su preneli da je Si kazao Putinu da je razlog zašto su odnosi dve zemlje dostigli ovaj nivo taj što su one bile u stanju da "kontinuirano produbljuju međusobno političko poverenje i stratešku saradnju".

Predsednik Kine je trenutnu međunarodnu situaciju ocenio kao "složenu i nestabilnu, sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna".

- Kao stalne članice Saveta bezbednosti UN i važne svetske sile Kina i Rusija treba da usvoje dugoročni strateški stav i sarađuju kako bi izgradile pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja - rekao je Si.

7:40

Prva obraćanja Sija i Putina na sastanku

Na početku sastanka kineske i ruske delegacije Si je kazao Putinu da njihove dve zemlje treba da se međusobno pomažu u razvoju i revitalizaciji.

Putin je u prvom obraćanju rekao da su odnosi Rusije i Kine na nivou kakav nije zabeležen nikada ranije.

On je ocenio da ti odnosi "pokazuju dobru dinamiku" i dodao da Rusija ostaje "pouzdanni dobavljač energenata" u vreme krize na Bliskom istoku.

Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Rusije i Kine, u Velikoj dvorani naroda u Pekingu Foto: MAXIM STULOV / SPUTNIK / KREMLIN/SPUTNIK POOL

7:35

Putin stigao ispred Velike dvorane naroda, Si ga dočekao

Putinov automobil stigao je pred Veliku dvoranu naroda u Pekingu, gde ga je dočekala počasna straža kineske vojske i obilje zastava Rusije i Kine.

Si je sišao niz stepenice kako bi dočekao ruskog predsednika i poželeo mu dobrodošlicu.

Nakon intoniranja himni dve zemlje njih dvojica su ušla unutra i započeli bilateralne razgovore.

7:32

Šta je danas na programu?

- Bilateralni razgovori Putina sa Sijem i širom kineskom delegacijom, nakon čega sledi ceremonija potpisivanja dokumenata

- Zajednička izjava o "daljem jačanju strateške saradnje"

- Sastanak sa kineskim inženjerom koji je bio dete kada ga je Putin upoznao

- Sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom

- Prisustvovanje izložbi fotografija sa Sijem o rusko-kineskim vezama

- Večernji prijem

- Razgovor sa Sijem uz čaj

7:21

BBC: Kina ne bi da bude previše bliska sa Rusijom, bez Pekinga bi Putinova vlast bila dovedena u pitanje

Izveštač BBC iz Pekinga navodi da Kina nastoji da izgleda bliska Rusiji, ali ne i previše bliska.

Podseća se da je Peking najveći kupac ruske nafte i ključni saveznik uprkos zapadnim sankcijama uvedenim Moskvi.

Navodi se da bi bez kineskog novca i tehnologije sam opstanak ruskog predsednika Vladimira Putina na vlasti bio doveden u pitanje.

Vladimir Putin Rusija Kina Foto: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia

Očekuje se da Putin u Kini poradi na jačanju odnosa dve zemlje, a vrhu liste teme za razgovor sa Sijem je novi gasovod "Snaga Sibira 2" koji bi trebalo da Pekingu obezbedi do 50 milijardi kubnih metara tog energenta.