SI I PUTIN POTPISALI JAČANJE SVEOBUHVATNOG PARTNERSTVA KINE I RUSIJE! Na ceremoniji u Velikoj dvorani naroda u Pekingu predstavljeno više od 20 sporazuma (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin nalazi se u Kini u dvodnevnoj poseti Pekingu tokom koje se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.
Šef Kremlja je u glavni grad Kine doputovao sinoć, svega četiri dana nakon samita Sija i američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu.
Potpisi Sija i Putina na više od 20 sporazuma, među njima i onaj koji jača "sveobuhvatno partnerstvo" Kine i Rusije
Na ceremoniji potpisivanja sporazum Putin i Si su stavljaju potpise na više od 20 dokumenata, uključujući i onaj kojim se dodatno jača "sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija" dve zemlje.
Si i Putin su potpisali i zajedničku izjavu o daljem jačanju strateške koordinacije između Kine i Rusije i "produbljivanju dobrosusedske i prijateljske saradnje".
Očekuje se da će sada potpisati i dokumente o nizu drugih pitanja, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj saradnji.
Izjave Sija i Putina sa "šireg formata"
Izveštač BBC javlja da su do novinare stigle i izjave sa "sastankom širokog formata" između Sija i Putina, uz učešće delegacija obe zemlje.
Ovaj sastanak je pomeren za skoro sat vremena u odnosu na prvobitni program.
Kineski državni mediji izveštavaju da je Putin kazao Siju da su njihovi "razgovori bili značajni" i da je "partnerstvo Rusije i Kine za primer", kao i da je njihov "cilj dobrobit Rusije i kineskog naroda".
Si je rekao Putinu da su "odnosi Kine i Rusije ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja".
Predsednik Rusije je poručio kineskom kolegi da će "razvijati (bilateralnu) saradnju" i "raditi na međunarodnim platformama", verovatno misleći na organizacije poput BRIKS, gde su njihove dve zemlje osnivači.
Si je kao odgovor potvrdio posvećenost Pekinga "nepokolebljivoj promociji dugoročnog, zdravog i stabilnog razvoja veza".
- Temelj međusobnog poverenja dve zemlje sve je jači - kazao je on.
Sastanak završen nakon 15-ak minuta, sledi "širi format" i susret šefova diplomatija
Kratak sastanak između Putina, Sija i njihovih timova je završen nakon 15-minuta.
Nakon ovoga sledi "sastanak širokog formata" sa delegacijama obe zemlje, kakav je tokom bilateralnih razgovora šefa kineske države s američkim predsednikom Donaldom Trampom trajao skoro dva sata.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov će takođe imati odvojene razgovarati sa kineskim kolegom Vang Jijem.
Putin pozvao Sija da poseti Rusiju, predsednik Kine upozorio na "složenu i nestabilnu" međunarodnu situaciju, "sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna"
Putin je pozvao Sija da poseti Rusiju naredne godine i dodao da odnosi Pekinga i Moskve "pomažu globalnoj stabilnosti".
Kineski državni mediji su preneli da je Si kazao Putinu da je razlog zašto su odnosi dve zemlje dostigli ovaj nivo taj što su one bile u stanju da "kontinuirano produbljuju međusobno političko poverenje i stratešku saradnju".
Predsednik Kine je trenutnu međunarodnu situaciju ocenio kao "složenu i nestabilnu, sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna".
- Kao stalne članice Saveta bezbednosti UN i važne svetske sile Kina i Rusija treba da usvoje dugoročni strateški stav i sarađuju kako bi izgradile pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja - rekao je Si.
Prva obraćanja Sija i Putina na sastanku
Na početku sastanka kineske i ruske delegacije Si je kazao Putinu da njihove dve zemlje treba da se međusobno pomažu u razvoju i revitalizaciji.
Putin je u prvom obraćanju rekao da su odnosi Rusije i Kine na nivou kakav nije zabeležen nikada ranije.
On je ocenio da ti odnosi "pokazuju dobru dinamiku" i dodao da Rusija ostaje "pouzdanni dobavljač energenata" u vreme krize na Bliskom istoku.
Putin stigao ispred Velike dvorane naroda, Si ga dočekao
Putinov automobil stigao je pred Veliku dvoranu naroda u Pekingu, gde ga je dočekala počasna straža kineske vojske i obilje zastava Rusije i Kine.
Si je sišao niz stepenice kako bi dočekao ruskog predsednika i poželeo mu dobrodošlicu.
Nakon intoniranja himni dve zemlje njih dvojica su ušla unutra i započeli bilateralne razgovore.
Šta je danas na programu?
- Bilateralni razgovori Putina sa Sijem i širom kineskom delegacijom, nakon čega sledi ceremonija potpisivanja dokumenata
- Zajednička izjava o "daljem jačanju strateške saradnje"
- Sastanak sa kineskim inženjerom koji je bio dete kada ga je Putin upoznao
- Sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom
- Prisustvovanje izložbi fotografija sa Sijem o rusko-kineskim vezama
- Večernji prijem
- Razgovor sa Sijem uz čaj
BBC: Kina ne bi da bude previše bliska sa Rusijom, bez Pekinga bi Putinova vlast bila dovedena u pitanje
Izveštač BBC iz Pekinga navodi da Kina nastoji da izgleda bliska Rusiji, ali ne i previše bliska.
Podseća se da je Peking najveći kupac ruske nafte i ključni saveznik uprkos zapadnim sankcijama uvedenim Moskvi.
Navodi se da bi bez kineskog novca i tehnologije sam opstanak ruskog predsednika Vladimira Putina na vlasti bio doveden u pitanje.
Očekuje se da Putin u Kini poradi na jačanju odnosa dve zemlje, a vrhu liste teme za razgovor sa Sijem je novi gasovod "Snaga Sibira 2" koji bi trebalo da Pekingu obezbedi do 50 milijardi kubnih metara tog energenta.