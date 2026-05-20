IZUZETNO SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Epicentar u graničnom području sa Sirijom, procene između 5,6 i 5,8 Rihtera, tu je 2023. stradalo oko 60.000 ljudi
Izuzetno snažan zemljotres pogodio je danas pogranični region Turske i Sirije.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) potres je bio jačine 5,6 stepeni Rihterove skale.
Turski sajt Haberler navodi da se zemljotres osetio u nekoliko pokrajina na jugu te zemlje, uključujući Malatiju, Adanu i Gazijantep, a stanovnici su prijavili podrhtavanje u blizini pograničnog regiona.
Navodi se da za sada nema izveštaja o žrtvama ili većoj šteti nakon zemljotresa.
Izraelski Vajnet njuz preneo je procenu Nemačkog istraživačkog centra za geonauke (GFZ) da je potres na tursko-sirijskoj granici bio jači i da je iznosio 5,8 stepeni Rihtera.
Navodi se da je epicentar zemljotresa bio na dubini od deset kilometara.
Zemljotres je pogodio područje na kojem je u katastrofalnom potresu 2023. u Turskoj stradalo više od 53.000 ljudi, a uključujući i žrtve sa sirijske strane granice bilo je oko 60.000 stradalih.