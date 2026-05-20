Slušaj vest

(KMG) – „Odnosi Rusije i Kine dostigli su zaista neviđeni nivo“, izjavio je u utorak predsednik Rusije, Vladimir Putin, u video obraćanju uoči državne posete Kini.

Predsednik Rusije istakao je da su redovne međusobne posete i razgovori na najvišem nivou važan deo napora dve zemlje za unapređenje bilateralnih odnosa i oslobađanje njihovog, kako je naveo, neograničenog potencijala.

„Posebna priroda rusko-kineskih odnosa ogleda se u atmosferi međusobnog razumevanja i poverenja, posvećenosti ostvarivanju obostrano korisne saradnje, dijalogu zasnovanom na poštovanju i međusobnoj podršci po pitanjima koja se tiču ključnih interesa obe države, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva”, rekao je Putin.

Podsetio je da su Rusija i Kina pre 25 godina potpisale Sporazum o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji, koji je postavio čvrste temelje za strateške odnose i partnerstvo na obostranu korist.

Putin je rekao da Rusija i Kina aktivno proširuju kontakte u politici, ekonomiji i drugim oblastima, dok istovremeno šire humanitarnu razmenu i podstiču međuljudske kontakte.

„Zajedno činimo sve što može dodatno da produbi bilateralnu saradnju i unapredi sveobuhvatan razvoj naših zemalja“, rekao je Putin, dodajući da će upravo ta pitanja biti u središtu predstojećih razgovora u Pekingu.

Dodao je da ceni posvećenost predsednika Kine, Si Đinpinga, dugoročnoj saradnji sa Rusijom.

„Uveren sam da nam naši prijateljski odnosi omogućavaju da pravimo najsmelije planove za budućnost i da ih ostvarimo“, rekao je predsednik Rusije.

„Trgovinska razmena između Rusije i Kine nastavlja da raste i odavno je premašila granicu od 200 milijardi američkih dolara, dok se plaćanja sada gotovo u potpunosti obavljaju u rubljama i juanima”, rekao je Putin.