Jak zemljotres pogodilo je jutros Tursku a prema prvim informacijama reč je o potresu od 5,7 stepeni po Rihteru.

Zabeležen je na tursko-sirijskoj granici, a prema izveštavanju tamošnjih medija navodno se osetio i do Libana. 

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) potres je bio jačine 5,6 stepeni Rihterove skale.

Turski sajt Haberler navodi da se zemljotres osetio u nekoliko pokrajina na jugu te zemlje, uključujući Malatiju, Adanu i Gazijantep, a stanovnici su prijavili podrhtavanje u blizini pograničnog regiona.

Navodi se da za sada nema izveštaja o žrtvama ili većoj šteti nakon zemljotresa.

Izraelski Vajnet njuz preneo je procenu Nemačkog istraživačkog centra za geonauke (GFZ) da je potres na tursko-sirijskoj granici bio jači i da je iznosio 5,8 stepeni Rihtera.

Navodi se da je epicentar zemljotresa bio na dubini od deset kilometara.

