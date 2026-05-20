(KMG)–Predsednik Kine, Si Đinping, jutros je u Velikoj dvorani naroda u Pekingu razgovarao sa predsednikom Rusije, Vladimirom Putinom, koji boravi u državnoj poseti Kini.

Si je pozvao na podsticanje razvoja i revitalizacije Kine i Rusije kroz još kvalitetniju sveobuhvatnu stratešku koordinaciju.

„Ove godine obeležavamo 30. godišnjicu od uspostavljanja strateškog partnerstva Kine i Rusije. Unilateralizam i hegemonizam ponovo jačaju, ali mir, razvoj i saradnja i dalje ostaju težnja naroda i trend našeg vremena“, rekao je Si.

„Kao stalne članice Ujedinjenih nacija i ključne velike sile u svetu, Kina i Rusija treba da usvoje stratešku i dugoročnu perspektivu. Potrebno je da podstaknemo razvoj i revitalizaciju naših zemalja kroz sveobuhvatnu stratešku koordinaciju, kako bi sistem globalnog upravljanja postao pravedniji i razumniji“, dodao je Si.

Si je istako da su Kina i Rusija pre 25 godina potpisale sporazum, čime su zakonski postavile institucionalne temelje dugoročnog dobrosusedstva, prijateljstva i strateške koordinacije.

Si je dodao da su od tada bilateralni odnosi doživeli procvat i da je napravljen veliki iskorak.

„Danas se dešavaju velike promene na međunarodnoj sceni, a svet rizikuje povratak zakonu džungle“, rekao je Si i dodao da je u takvim okolnostima Sporazum Kine i Rusije o dobrosusedstvu i prijateljskoj saradnji dodatno pokazao svoju naprednost, naučnu zasnovanost i relevantnost.

„Kina podržava dalje produženje sporazuma”, rekao je Si i naglasio da će Kina zajedno sa Rusijom raditi na očuvanju duha sporazuma i odlučno unapređivati stratešku koordinaciju „rame uz rame”.

Si je istakao da su Kina i Rusija proteklih godina, suočene sa složenom međunarodnom situacijom, nastavile da razvijaju strateško partnerstvo za novu eru, zasnovano na ravnopravnosti, međusobnom poštovanju, poverenju i obostrano korisnoj saradnji. „Političko poverenje između dve strane kontinuirano se produbljuje, dok bilateralna saradnja beleži stalni napredak u oblastima trgovine, investicija, energetike, nauke i tehnologije, kulture i saradnje lokalnih samouprava. Kinesko-ruski odnosi ulaze u novu fazu sa većim mogućnostima i bržim razvojem“, poručio je Si.

Si je istakao da se situacija u zalivskom regionu Bliskog istoka nalazi na ključnoj tački između rata i mira. „Sveobuhvatni prekid vatre je hitan i ne trpi odlaganje, ponovno izbijanje sukoba nije prihvatljivo, a insistiranje na pregovorima je od posebnog značaja”, naglasio je predsednik Kine.

Dodao je i da rano smirivanje sukoba doprinosi smanjenju poremećaja snabdevanja energijom, nesmetanom funkcionisanju industrijskih i lanaca snabdevanja, kao i očuvanju međunarodnog trgovinskog poretka.

„Moj predlog za očuvanje i unapređenje mira i stabilnosti na Bliskom istoku od četiri tačke usmeren je na dalju izgradnju međunarodnog konsenzusa i davanje doprinosa smirivanju situacije, zaustavljanju rata i podsticanju mira“, naglasio je Si.