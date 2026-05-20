Dva kineska tankera sa naftom prošla su danas Ormuskim moreuzom, pokazuju podaci o kretanju brodskih kompanija, čime se pojačavaju nade da bi američko-izraelski konflikt s Iranom mogao uskoro biti rešen, prenosi Rojters.

Kineski brodovi prošli su kroz Ormuski moreuz sa oko četiri miliona barela sirove nafte, prema podacima kompanija LSEG i Kpler.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u utorak da bi rat mogao biti završen "vrlo brzo", ali i ponovio pretnje da Iranu ističe vreme da prihvati predlog o mirovnom dogovoru.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Potpredsednik SAD Džej Di Vens ujedno je govorio o napretku u razgovorima sa Teheranom o sporazumu o okončanju neprijateljstva.

Cene nafte reagovale su na pozitivne signale iz Bele kuće i situacije u samom Persijskom zalivu, pa je cena brent nafte pala na 110,16 dolara po barelu.

(Kurir.rs/FoNet)

