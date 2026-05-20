REPUBLIKANCI "IZDALI" TRAMPA, SENAT MU OGRANIČIO RATNA OVLAŠĆENJA U IRANU! Predlog demokrata prošao zahvaljujući akciji dela stranke predsednika Amerike
Američki Senat usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja predsednika SAD Donalda Trampa u Iranu, zahvaljujući tome što je četvoro republikanaca glasalo za predlog demokrata, dok su se trojica senatora te partije uzdržala od glasanja, prenosi danas Rojters.
Glasanje je označilo samo prvi korak u usvajanju rezolucije u Senatu, a u slučaju da je usvoji i Predstavnički dom Kongresa, očekuje se da Tramp uloži veto.
Senatori su usvojili predlog sa 50 glasova za i 47 protiv, jer se četvoro republikanca pridružilo većini demokrata koji su zalagali za usvajanje rezolucije, dok je senator Džon Feterman iz Pensilvanije bio jedini demokrata koji se protivio.
Trojica republikanaca nisu glasala, čime su doprineli da demokrate dobiju većinu za svoj predlog o ograničenju Trampovih ratnih ovlašćenja u vezi sa Iranom.
Rezolucija koja je usvojena nalaže predsedniku da "ukloni Oružane snage SAD iz neprijateljstava unutar ili protiv Irana, osim ako za to nije eksplicitno dato ovlašćenje objavom rata ili posebnim ovlašćenjem za upotrebu vojne sile".
Prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, usvojenom kao odgovor na Vijetnamski rat, predsednik SAD može da vodi vojnu akciju samo 60 dana pre nego što je završi, tražeći odobrenje od Kongresa ili produženje od 30 dana zbog "neizbežne vojne nužnosti u vezi sa bezbednošću Oružanih snaga SAD" tokom povlačenja snaga.
Tramp je sukobe sa Iranom "okončao" 1. maja, a ovo glasanje u Senatu bilo je drugo otkako je on i formalno obavestio Kongres da je počela akcija protiv Teherana.
