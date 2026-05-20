Dmitrij Peskov, Putinov portparol, nije isključio mogućnost sastanka između Putina i Trampa na samitu APEK (Azijsko-pacifička ekonomska saradnja) u Kini u novembru, objavila je ruska novinska agencija Interfaks.

Putin je ranije potvrdio svoje prisustvo samitu APEK-a kasnije ove godine. SAD će poslati delegaciju, ali nije precizirao da li će Tramp biti tamo.

Kina će ove godine biti domaćin samita APEK-a u južnom gradu Šenženu.

Godišnjem samitu APEK obično prisustvuju lideri Rusije, Kine, a ponekad i SAD.

SAD su saopštile da će poslati delegaciju na samit, ali nisu potvrdile da li će američki predsednik Donald Tramp biti deo putovanja.

Vitkof će posetiti Rusiju u "bliskoj budućnosti"

Ruski državni mediji su, pozivajući se na ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva, takođe objavili da će američki izaslanik Stiv Vitkof posetiti Rusiju u "bliskoj budućnosti".

U svojoj ulozi specijalnog izaslanika za mirovne misije, Vitkof se bavi pitanjima vezanim za rusko-ukrajinsku diplomatiju.

Prošlog decembra, bio je u Moskvi sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.

Njih dvojica su satima razgovarali sa Putinom o potencijalnim načinima za okončanje rata u Ukrajini - iako je takav dogovor ostao nedostižan.

Tokom svojih višestrukih poseta Rusiji, Vitkof je rekao da je razvio "prijateljstvo" sa Putinom.

Samit Si Đinpinga i Vladimira Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin nalazi se u Kini u dvodnevnoj poseti Pekingu tokom koje se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.

Šef Kremlja je u glavni grad Kine doputovao sinoć, svega četiri dana nakon samita Sija i američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu.

Danas su na programu bilateralni razgovori Putina sa Sijem i širom kineskom delegacijom, nakon čega sledi ceremonija potpisivanja dokumenata:

- Zajednička izjava o "daljem jačanju strateške saradnje"

- Sastanak sa kineskim inženjerom koji je bio dete kada ga je Putin upoznao

- Sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom

- Prisustvovanje izložbi fotografija sa Sijem o rusko-kineskim vezama

- Večernji prijem

- Razgovor sa Sijem uz čaj

