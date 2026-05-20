BOMBA IZ KREMLJA, SPREMA SE SUSRET VEKA?! Sastanak Putina i Trampa više nije nemoguć, izaslanik američkog predsednika već pakuje kofere za Rusiju?
Dmitrij Peskov, Putinov portparol, nije isključio mogućnost sastanka između Putina i Trampa na samitu APEK (Azijsko-pacifička ekonomska saradnja) u Kini u novembru, objavila je ruska novinska agencija Interfaks.
Putin je ranije potvrdio svoje prisustvo samitu APEK-a kasnije ove godine. SAD će poslati delegaciju, ali nije precizirao da li će Tramp biti tamo.
Kina će ove godine biti domaćin samita APEK-a u južnom gradu Šenženu.
Godišnjem samitu APEK obično prisustvuju lideri Rusije, Kine, a ponekad i SAD.
Vitkof će posetiti Rusiju u "bliskoj budućnosti"
Ruski državni mediji su, pozivajući se na ruskog izaslanika Kirila Dmitrijeva, takođe objavili da će američki izaslanik Stiv Vitkof posetiti Rusiju u "bliskoj budućnosti".
U svojoj ulozi specijalnog izaslanika za mirovne misije, Vitkof se bavi pitanjima vezanim za rusko-ukrajinsku diplomatiju.
Prošlog decembra, bio je u Moskvi sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.
Njih dvojica su satima razgovarali sa Putinom o potencijalnim načinima za okončanje rata u Ukrajini - iako je takav dogovor ostao nedostižan.
Tokom svojih višestrukih poseta Rusiji, Vitkof je rekao da je razvio "prijateljstvo" sa Putinom.
Samit Si Đinpinga i Vladimira Putina
Ruski predsednik Vladimir Putin nalazi se u Kini u dvodnevnoj poseti Pekingu tokom koje se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.
Šef Kremlja je u glavni grad Kine doputovao sinoć, svega četiri dana nakon samita Sija i američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu.
Danas su na programu bilateralni razgovori Putina sa Sijem i širom kineskom delegacijom, nakon čega sledi ceremonija potpisivanja dokumenata:
- Zajednička izjava o "daljem jačanju strateške saradnje"
- Sastanak sa kineskim inženjerom koji je bio dete kada ga je Putin upoznao
- Sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom
- Prisustvovanje izložbi fotografija sa Sijem o rusko-kineskim vezama
- Večernji prijem
- Razgovor sa Sijem uz čaj
(Kurir.rs/BBC)