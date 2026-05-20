Litvanski državni vrh, uključujući predsednika Gitanasa Nausedu i premijerku Ingu Ruginjene, hitno je evakuisan u podzemna skloništa nakon što je sumnjivi dron sa teritorije Belorusije izazvao uzbunu za vazdušnu opasnost i pokrenuo NATO misiju vazdušnog patroliranja.

Vanredno naređenje za evakuaciju izdato je i u parlamentu, odakle su poslanici i osoblje odmah sprovedeni na sigurno, dok je vojska izdala dramatično upozorenje građanima Viljnusa i okoline da hitno potraže zaklon ili se upute na bezbedna mesta.

Ukinuto upozorenje

Litvanska vojska je sada ukinula upozorenje širom zemlje za stanovnike nakon upada drona.

Letovi na aerodromu u Viljnusu su takođe ponovo pokrenuti nakon incidenta, preneo je Skaj njuz.

Radari registrovali sumnjivi signal sa teritorije Belorusije

Drama je počela rano ujutru u sredu kada su radari registrovali sumnjivi signal sa teritorije Belorusije. Letelica je najpre primećena u istočnim litvanskim okruzima Ignalina, Utena, Zarasaj i Švenčjonis, zbog čega je proglašen žuti nivo opasnosti.

Međutim, situacija je brzo eskalirala kada je šef Nacionalnog centra za upravljanje krizama, Vilmantas Vitkauskas, potvrdio da je dron uočen i iznad samog regiona prestonice, što je automatski podiglo uzbunu na najviši, crveni nivo.

Vojni zvaničnici su naveli da je ovaj incident veoma sličan onima koji su proteklih dana zabeleženi u Letoniji i Estoniji, naglašavajući da je podizanje sirena standardna i neophodna mera predostrožnosti.

Privremena paraliza saobraćaja u zemlji

Zbog proglašene vazdušne opasnosti došlo je do privremene paralize saobraćaja u zemlji. Vazdušni prostor iznad aerodroma u Viljnusu bio je potpuno zatvoren na sat vremena, usled čega su letovi na linijama SK744 i TK1407 morali da budu preusmereni na aerodrom u glavnom gradu Letonije, Rigi.

Istovremeno, železnički saobraćaj je obustavljen u više delova zemlje, a putnici zatečeni na železničkoj stanici u Viljnusu hitno su evakuisani u bezbedne zone.

Nakon jednočasovne blokade i detaljnih provera, vazdušni prostor je ponovo otvoren oko 11 časova, a ubrzo potom je normalizovan i železnički saobraćaj.