Slušaj vest

Političke odluke premijera Pedra Sančeza, sporovi oko evropskih fondova i međunarodnih odnosa, kao i aktuelni pravni i krivični slučajevi u Španiji, ponovo su u centru pažnje evropske javnosti.

- Pedro Sančez je trn u oku mnogim evropskim zemljama, pre svega zbog odluke da se Španija ne priključi planu izdvajanja 5 odsto bruto nacionalnog dohotka za odbranu Evrope. Takođe, on je bio u vrlo dobrim odnosima sa Kinom i nedavno je boravio u poseti Pekingu, što ne odgovara u potpunosti politici Evropske unije, s obzirom na napetosti između Brisela i Kine - rekao je Raković.

Zoran Raković Foto: Kurir Televizija

Spor oko evropskih fondova i načina trošenja sredstava u Španiji

Treći razlog su, kako on tvrdi, njegove migracione politike, jer je pokrenuta regularizacija više od 600.000 stranih državljana koji su boravili u Španiji i ispunjavali određene uslove, što se ocenjuje kao odstupanje od zajedničke evropske politike.

- Španija je ujedno i jedan od najvećih korisnika evropskih fondova, sa više od 200 milijardi evra različitih oblika pomoći. Aktuelna je i priča o sredstvima iz fonda za oporavak nakon KOVID-a, gde se pominje iznos od oko 72,2 milijarde evra, kao i tvrdnje da je deo tih sredstava korišćen za pokrivanje penzionog sistema, što španska vlada demantuje. Španija tvrdi da nijedan evro nije korišćen za penzije i da su navodi o tome netačni, dok se iz Brisela poručuje da će se sredstva moći koristiti samo u određenim rokovima.

Govoreći o tome da je svetska pevačica Šakira dobila pravnu bitku protiv španske države, iako su španske poreske vlasti poznate po svojoj strogoći, Raković se nadovezao izjavom da je pevačica godinama bila pod istragom zbog navodnog neplaćanja poreza, uz tvrdnje da je više od 180 dana godišnje boravila u Španiji.

Foto: Kyle Stevens / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Šakira je bila u dugogodišnjem pravnom sporu koji se vodi još od 2011. godine. Ona je tada uplatila oko 55 miliona evra poreza, dok su njeni advokati tvrdili da nije provela zakonom propisan broj dana u Španiji zbog brojnih koncerata širom sveta. U međuvremenu, ona je imala i druge sporove sa poreskim vlastima i ranije je pristala na nagodbu, ali slučaj i dalje ima pravne nastavke, uključujući i mogućnost žalbi poreske uprave. U javnosti postoje različite teorije i tumačenja, pre svega da bi motiv mogao biti vezan za nasledstvo, ali za sada nema zvaničnih potvrda. Slučaj je i dalje u toku, a istraga i dalje traje, pa se većina informacija koje cirkulišu u javnosti zasniva na spekulacijama - za emisiju "Redakcija", zaključio je Raković.

06:02 PEDRO SANČEZ MNOGIMA TRN U OKU! Španija odbila plan EU o 5 odsto BDP-a za odbranu - Raković: "Madrid demantuje da je ijedan evro otišao na penzije" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs