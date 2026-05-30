Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Više hiljada stanovnika grada Grisa na granici Austrije i Italije blokiralo je danas autoput kako bi protestovali zbog previše kamiona i turističkih vozila koja ometaju lokalni saobraćaj.

Protest je predvodio gradonačelnik Grisa na Breneru Karl Milštajger, a blokada puta je trajala oko osam sati, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Problem prekomernog saobraćaja i zagađenja u dolini, koja vodi do međuplaninskog prevoja Brener, decenijama predstavlja spor Nemačke i Austrije.

Lokalne vlasti u austrijskoj pokrajini Tirol uvele su razne mere kako bi zaustavile protok ljudi, što je često izazivalo prekogranične proteste.

Protest, kako prenose lokalni mediji, nije izazvao veće neregularnosti u saobraćaju, a vozovi koji su prolazili tom rutom su bili "prepuni".

Pokrajinski lokalni put takođe je bio zatvoren za sav saobraćaj osim za prolaz meštana.