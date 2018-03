VAN DER BELEN: Nema prepreke za polaganje zakletve, dobili smo kancelara

On je, nakon jutrošnjeg razgovora sa mandatarom za sastav nove vlade, liderom Narodne partije (OVP) Sebastijanom Kurcom i šefom Slobodarske stranke (FPO) Hajnc-Kristijanom Štraheom, rekao da je informisan o koalicionom programu i ministarskoj listi.

Podsetio je da je posle izbora 15. oktobra lideru najjače stranke, Kurcu, dao mandat za formiranje nove vlade, nakon čega je započeo razgovore sa FPO.

"Zamolio sam ga da me redovno informiše o toku pregovora. To je ispoštovano, a većina razgovora obavljena je bez prisustva medija. U tim razgovorima smo dogovorili da je u nacionalnom interesu Austrije da ostane u centru snažne EU, kao i da aktivno učestvuje u budućem razvoju Unije, te i da slobode i ljudska prava ostanu kompas delovanja vlade", naglasio je on.

Van der Belen je najavio da će, dok stranke svojim strukturama budu podnele izveštaj o koalicionim pregovorima, razgovarati sa ličnostima koje su planirane za ministarska mesta, a koje još ne poznaje dobro, kako bi ih upoznao pre polaganja zakletve početkom nedelje.

"Poželeo bih novoj vladi sve najbolje i nadam se da će se saradnja zasnivati na poverenju", kazao je on nazvavši Kurca već kancelarom.

Van der Belen, za kojeg se očekivalo da će se protiviti ulasku desno orijentisane FPO u novu vladu, bio je vidno raspoložen tokom današnjeg sastanka i prijateljski nastrojen prema dvojici političara.

Sebastijan Kurc, iako će biti najmlađi šef vlade u Evropi i svetu, sa 31 godinom, delovao je samouvereno pred predsednikom, impresivnog sigurnog nastupa, kako su ocenili austrijski analitičari.

U obraćanju Kurc je rekao da će u novoj vladi biti značajan udeo žena, kao i da će dve trećine članova biti eksperti koji će na svoje nove funkcije sa sobom doneti ekspertizu.

Najavio je da će sada dve stranke svojim strukturama predstaviti program i kadrovsku listu.

Štrahe je posebno pohvalio Van der Belena, rekavši da ga dugo poznaje iz skupštine i da ga je oduvek cenio.

Štrahe i Van der Belen u parlamentu, u prošlosti su se oštro napadali, a na konferenciji za štampu, posle razgovora o vladi, iskazali su međusobno poštovanje, kao i podvlačili da imaju razgovore koji se zasnivaju na visokom poštovanju i fer odnosu.

On je najavio da će FPO i OVP u 10 sati održati sastanak sa partijskim strukturama, te da će javnost o detaljima programa i listi ministara upoznati u 16 sati.

