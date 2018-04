OZBILJAN DRŽAVNIK: Kurc objasnio zašto neće da protera ruske diplomate

"Trećina zemalja EU nije proterala ruske diplomate i mi smo među njima. Zajedno sa ministrom spoljnih poslova sam doneo odluku da se to ne radi, jer smo tradicionalno održavali dobre odnose sa Rusijom. Mi smo neutralna zemlja i kod nas se nalaze sedišta mnogih međunarodnih organizacija kao što su UN ili OEBS“, istakao je austrijski kancelar u intervjuu koji možete da pogledate ovde.

Kurc je podsetio da je Austrija kao članica EU, zajedno sa drugim zemljama-učesnicama zajednice, podržala povlačenje ambasadora EU iz Moskve na konsultacije u Brisel.

"Ovim smo pokazali solidarnost sa Velikom Britanijom i osudili Rusiju da je ona, najverovatnije, odgovorna za trovanje. To smo pratili kao Evropska unija, jer je to politika EU", dodao je on.

Ministar spoljnih poslova Austrije Karin Knajsl ranije je objasnila odbijanje Austrije da protera ruske diplomate jer nije želela da „spali mostove“. Prema rečima šefa austrijske diplomatije, Beč nije doneo takvu odluku zbog mogućeg odgovora Moskve, već zbog potrebe za nastavkom dijaloga.

Krajem marta je 16 zemalja Evropske unije, kao i SAD, Kanada, Norveška i Ukrajina odlučilo da protera ruske diplomate zbog incidenta britanskom gradu Solzberiju, gde su 4. marta otrovani bivši pukovnik Glavne operativne uprave Rusije (GRU), Sergej Skripalj, koji je radio za britanske obaveštajne službe, i njegova ćerka Julija. Britanska strana tvrdi da je u trovanje Skripaljevih supstancom A-234 umešana Rusija, što Rusija kategorički negira.

