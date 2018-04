USTAŠE U BLAJBURGU ČEKA PREKI SUD: Austrijanci pooštrili kontrolu, tužioci i sudije kažnjavaju na licu mesta

Kao nikada do sada austrijski političari, i sa desnice i levice, ujedinjeni su u stavu da energično treba sprečiti svaki pokušaj isticanja fašističkih simbola, a sve one koji to neće da poštuju oštro da budu kažnjeni i proterani iz Austrije.

Sudije će tako na licu mesta pisati kazne za sve koji budu nosili oznake NDH ili vikali “Za dom spremni”, a austrijski policajci, kojih će biti više nego ikada, reagovaće na svaki pokušaj isticanja ustaških simbola.

Hrvatska biskupska konferencija i Počasni blejburški vod ove godine će jako pažljivo da organizuju tradicionalno okupljanje pokraj Blajburga kako ne bi došlo do incidenata koji bi dodatno stigmatizovali spomenuti događaj, tvrdi se u nezvaničnoj informaciji iz krugova bliskih Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Potpredsednik Hrvatskog sabora Željko Rajner potvrdio je da će i ovogodišnja komemoracija biti pod visokim pokroviteljstvom parlamenta, a da bilo kakvi simboli totalitarizma ne pripadaju komemoraciji.

Iako su neki austrijski političari predlagali zabranu ovogodišnjeg skupa, premijer Sebastijan Kurc rekao je kako on nema ovlašćenja da zabrane nadolazeći skup.

