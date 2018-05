AUSTRIJA MENJA PRAVILA: Ustaški skup u Blajburgu od sad neće biti isti (FOTO)

Prema pisanju riječkog Novog lista, Austrijanci nisu upućeni u finese ovog istorijskog događaja, već sude po fotografijama objavljenim u tamošnjim medijima, a koje prikazuju atmosferu ša okupljanja iz prethodnih godina.

A na tim fotografija se mogu videti ljudi koji pozdravljaju nacističkim pozdravom, porodice i pojedinci obučeni u ustaške uniforme...

Zbog svega toga, na Blajburškom polju je juče policijska kontrola bila nikad jača, a pod posebnom kontrolom su bili pojedinci i organizacije koje su označene kao najekstremnije.

Istovremeno sa blajburškim skupom održano je prvi put i protestno okupljanje u organizaciji austrijske nevladine organizacije.

Na transparentima koje su nosili mladi Austrijanci između ostaliog su bile istaknute ilustracije Kamenog zveta iz Jasenovca.

Blajburško okupljanje, kojem su prisustvovali neki ministri i predsednik Sabora Gordan Jandroković, koji je se okupljenima obratio, obezbeđivale su i protivterorističke jednice.

Inače, austrijska štampa je nimalo biranim rečima s izrazitog političkog centra, propratili ovogodišnje obeležavanje na Blajburgu.

Klajne Zajtung tako piše o "hiljadama posetilaca na ustaškoj komemoraciji", a dan ranije najavio je da se "na ustaškoj komemoraciji očekuje 15.000 ljudi", i jedno i drugo već u naslovu.

ORF je događaj najavio kao "ekstremističko desno" okupljanje, uz podsećanje da se prošle godin na tom mestu okupilo čak 35.000 ljudi.

Za razliku od prethodnih godina austrijske vlasti su nizom mera sprečile "ekstremistično politizovanje" ovog okupljanja, pa je na granici već sprečila unošenje ekstremističkih zastava, odora, kapa, znakova, pa i političkog propagandnog materijala, što je i sama biskupija Koruške uoči ovogodišnje komemoracije izrazito strogo osudila.

Austrija je još prošle godine krajem leta, u ranu jesen, provela sve zakonske pripreme kako bi ubuduće pod protivnacističku pravnu regulativu ove zemlje potpadalo i slavljenje drugih fašističkih režima iz Drugog svetskog rata, u konkretnom slučaju režima NDH i uopšte ustaškog pokreta.

Evroparlamentarac austrijskog SPO, Jozef Vaidenholcer je za hrvatski portal Expreš rekao da je među prvima pokrenuo ovogodišnju kampanju povodom obeležavanja uspomene na, kako je rekao, tretman ratnih zarobljenika s kraja Drugog svetskog rata.

"Hrvatska politika ne bi trebalo da podržava blajburška okupljanja, jer se na tom mestu ističu i simboli koji su u Hrvatskoj zabranjeni. Ipak, hrvatski političari tamo dolaze svake godine, drže govore na mestu sećanja i učestvuju u polaganju venaca", rekao je Vaidenholcer.

On je objasnio da austrijske vlade do sada nisu reagovale zato što se, prvo, sve odvija na privatnom zemljištu, drugo, zato što zakonodavstvo nije bilo prilagođeno kao danas i, treće, zato što je do odmicanja prema političkoj ekstremnosti došlo, kako je rekao, tek u 1990.

Ove godine, za promenu, u Austriji su reagovale vlasti sa svih nivo, od vrhovne državne do lokalne, te od pravosuđa do policije.

Crkva u Austriji u odnosu na Kaptol poslala je nezabeležeo oštro upozorenje, da da će Kaptol smatrati odgovornim za svako eventualno kršenje zakona i reda - od ustaške ikonografije, preko političkih poruka, sve do točenja alkohola.

