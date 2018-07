U AUSTRIJI 250.000 ILEGALNIH MIGRANATA Predsednik pokrajine: Svaki dan ih uđe još 50

On je, u izjavi austrijskim medijima, kazao da je taj broj veličine grada poput Graca, što nije dobro stanje.

Za Nisla trenutno nema alternative kontroli granica Austrije.

Istovremeno Nisl zahteva evropsko rešenje i veće napore u smanjenju problema, o kojem se, kako kaže, mnogo govori, a malo primenjuje.

"Trenutno, dnevno oko 50 izbeglica dolazi u Austriju, što je između 300 do 400 nedeljno. Malo njih dolazi preko Burgenlanda jer tamo postoje granične kontrole. Ako bi policija i vojska bile povučene sa granice Burgenlanda onda bi ponovo došlo do promene krijumčarske rute. Sve dok se spoljna granica ne štiti moramo to činiti sami", poručuje on.

Nisl ističe da se ratnim izbeglicama mora pomagati, ali da je neophodno da se ekonomska migracija stavi pod kontrolu, za šta nedostaju ideje.

"U Burgenlandu je policija sa vojskom 21 godinu štitila Šengensku spoljnu granicu. To je funkcionisalo. Ne može se reći da se spoljna granica Ssengena ne može kontrolisati. Ako postoji volja onda se to može i učiniti", uveren je on.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir