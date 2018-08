AUSTRIJSKA ŠEFICA DIPLOMATIJE POZVALA PUTINA U SVATOVE: Zeleni pozeleneli od besa, traže ostavku Karin Knajsl, ona poručila da je to njena privatna stvar!

Rejmon je zatražio ostavku ministarke Knajsl, jer je pozvala Putina na svoju svadbu, ne uvažavajući objašnjenje da je svadba privatna stvar, i da će Putin na njoj biti privatno.

Rekao je da austrijsku vladu u EU posmatraju kao "produženu ruku ruskog režima u Uniji" i da ministarka pozivom šefu ruske države ugrožava reputaciju zemlje.

"Ministarka Knajsel snosi odgovornost za to i, kako bi izbegla štetu po Austriju, treba smesta da podnese ostavu. Ako to ne učini dobrovoljno, kancelar Sebastijan Kurc bi trebalo još danas da predloži njenu smenu predsedniku Austrije", zatražio je on.

Ministarstvo spoljnih poslova Austrije poručilo je da se radi o privatnom slavlju i ličnoj poseti, na osnovu koje se ne menja spoljnopolitičko pozicioniranje Austrije. Učešće Putina na svadbi Knajslove nema nikakvog uticaja na spoljnu politiku Austrije, ukazuje Ministarstvo.

