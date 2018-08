AUSTRIJSKI POSLANIK: Vreme je da Evropa pokaže pravo lice i ukine sankcije Rusiji

Srpski zet, koji je prisustvovao svadbi ministarke inostranih poslova Austrije Karin Knajsl na koju je prošle subote doputovao ruski predsednik Vladimir Putin, ukazao je da je ta poseta bila prvenstveno privatna, ali da je od velikog značaja za Austriju.



Gudenus je, povodom kritika na račun Austrije i ministarke Knajsl, ocenio da je dolazak Putina izraz dubokog poštovanja šefa ruske države prema Austriji.

"To pokazuje da se odnosi dve zemlje razvijaju u pravom smeru. Takođe pokazuje i da se Austrija, u aktuelnoj svetskoj situaciji koja je komplikovana, vraća svojoj pravoj neutralnosti i mogućnosti da bude posrednik u konfliktima", rekao je Gudenus.

Kritičari, prema njegovim rečima, prešli su svaku meru neosnovanim optužbama, ali dodaje da svako ima pravo da kritikuje.

Ističe da je ministarka Knajsel svojim pozivom Putinu da dođe na njenu svadbu učinila veliku stvar za Austriju.

I poslanik FPÖ srpskog porekla u bečkoj skupštini, Nemanja Damnjanović, istakao je da je prisustvo predsednika Rusije Vladimira Putina svadbi ministarke Knajsel od velikog značaja po Austriju.

"To pokazuje koliko je Austrija zemlja koja je priznata u celom svetu, kao neutralna država, koja je most spajanja zapada i istoka", rekao je on.

Damnjanović je istakao da je poseta bitna i što se događa u trenutku političkog zahlađenja EU, SAD i Rusije, pa je važno da postoje zemlje poput Austrije koje sve strane mogu spajati.

"Poseta je važna jer će povećati ugled Austrije u svetu, jer tako visoki gost ne dolazi svaki dan i svakome na svadbu", uveren je on dodajući da je to veliko priznanje kako ministarki Knajsel tako i Austriji kao zemlji.

