U MIROVNIM MISIJAMA DO KRAJA 2019:Austrija produžila mandat svojim vojnicima u inostranstvu

BEČ - Vlada Austrije produžila je danas mandat austrijskim vojnicima u međunarodnim mirovnim misijama u inostranstvu do kraja iduće godine, tako i onima na Balkanu.

Mandat je produžen za učešće u misijama na Kosovu, u Bosni i Hercegovini i Libanu, tri u kojima je veliko prisustvo austrijske vojske. Trenutno se, prema podacima Ministarstva odbrane, nalazi 430 austrijskih vojnika na Kosovu u misiji Kfor-a, oko 300 u misiji EU-Althea u BiH, kao i 175 vojnika u misiji UNIFIL u Libanu.

Prema odluci vlade u misiju na Kosovo može biti upućeno do 600 vojnika, a u Bosni do 400. U slučaju potrebe kontingent austrijske vojske može biti uvećan za daljih do 250 vojnika.

Prema odluci vlade produžen je mandat i pripadnicima u mirovnoj misiji na Kipru, gde je Austrija zastupljena sa do osam pripadnika, kao i u misiji za stabilizaciju u Maliju (MINUSMA) gde je određeno do 15 vojnika.

Takođe produžen je mandat i pripadnicima austrijske vojske u posmatračkoj misiji OEBS u Ukrajini, gde je zastupljena sa do 20 vojnika.

