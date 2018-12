POSLE SERIJE UBISTAVA PO AUSTRIJI: Gudenus zahteva da se tražiocima azila zabrani izlazak noću

"Pozivam da se razmisli o uvođenju zabrane napuštanja smeštaja za tražioce azila i kako to primeniti", kazao je Gudenus bečkom dnevniku Esterajh.

On je dodao da tražioci azila često "lunjaju" noću i okupljaju se na mestima kao što su železničke stanice. Takođe je podsetio na to da je od prvog izbegličkog talasa 2015. došlo do masivnog porasta nasilja i seksualnih krivičnih dela.

"Napadi nožem su od 2015. porasli za čak 300 odsto", naglasio je on ističući da je to podatak zvanične statistike policije.

I lider FPO, vicekancelar Hajnc-Kristijan Štrahe, podržava zahtev Gudenusa.

"Bilo bi razumno kućnim redom propisati da tražioci azila posle 20 časova više ne mogu da izlaze", rekao je on.

Iz opozicije kažu da je to kršenje ljudskih prava jer se ljudima oduzima sloboda kretanja.

