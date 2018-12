STOPIRANO ODUZIMANJE AUSTRIJSKOG DRŽAVLJANSTVA: Bečliji turskog porekla optuženom da ima dvojno državljanstvo Ustavni sud vratio pasoš! HILJADE PROCESA POD ZNAKOM PITANJA!

Sud je presudio u korist jednog Bečliji, koji nije uspeo da dokaže da nema ilegalno dvojni pasoš, a kom su nadležne vlasti oduzele austrijsko državljanstvo jer se njegovo ime nalazilo na jednom spisku birača za turske izbore.

Bečlija turskog porekla, kojem je oduzet austrijski pasoš, obratio se Ustavnom sudu i dobio proces, a ova presuda mogla bi da ima posledice po brojne slične postupke. Bečlija je navodno pokušao da dokaže austrijskim vlastima da ne poseduje tursko državljanstvo, ali nije uspeo da dobije potrebna dokumenta od urskih vlasti.

Laut VfGH ist das von d FPÖ vorgelegte "türkische Wählerverzeichnis" nicht authentisch, nicht zuordenbar u keine taugliche Grundlage für Entzug d Staatsbürgerschaft! Sehr erfreulich und notwendig, insb angesichts drohender Staatenlosigkeit der Betroffenen.https://t.co/FHJ99rYOTE — tee_mit_milch (@tee_mit_milch) December 17, 2018

Zbog toga bečke vlasti nisu verovale osumnjičenom za kršenje zakona o državljanstvu i donele su odluku o oduzimanju pasoša, optužujući ga da je posle dobijanja austrijskog državljanstva ponovo zatražio tursko, a austrijski zakon ne dozvoljava dvojno državljanstvo.

Bečlija se žalio na odluku bečkih vlasti, ali je izgubio u svim nižim instancama, pa se obratio Ustavnom sudu. Ustavni sud jasno je kazao da je sporna lista, koja je bila inicijalna kapisla za pokretanje procesa masovne provere austrijskih državljana turskog porekal u svim pokrajinama. Lista, koju je vlastima predala vladajuća Slobodarska partija (FPÖ), kako je ustanovio Ustavni sud, nije autentična.

"Dokument koji je od austrijskih vlasti prihvaćen kao izvod iz spiska birača Turske, zbog svog porekla i vremena nastanka, ne može da se kao takav prihvati. Zbog toga je isključeno a je taj spisak prihvatljiv kao dokazni materijal", ustanovio je Ustavni sud. Uz to Ustavni sud je kritikovala što vlasti prebacuju na osumnjičene da dokažu da nisu turski državljani.

"Danas sam veoma ponosan Austrijanac", rekao je Kazim Jilmaz, bečki advokat turskog porekla, koji je zastupao svog zemljaka pred Ustavnim sudom.

Za hiljade navodnih dvojnih državljana ova odluka Ustavnog suda mogla bi biti odlučujuća u budućnosti, ali nekima ona dolaze prekasno.

Naime, onima koji su dobili pravosnažnu presudu ooduzimanju pasoša to ništa ne koristi, podvlači ekspert za ustavno pravo Bernd Kristijan Funk. U Beču je to slučaj kod 34 lica, a u Austriji, prema podacima od kraja oktobra, to je slučaj za 85 osoba.

Bečlija turskog porekla, koji je dobio za pravo pred Ustavnim sudom, živi u Austriji od svoje 11 godine, gde je radio najpre kao gastarbajter, a od 1996. je državljanin Austrije. Njegova deca su odrasla u Austriji i on je, prema svom advokatu, primer dobro integrisanog Austrijanca. Odluka Ustavnog suda sada je zaustavila samo u Beču oko 18.000 postupaka za utvrđivanje državljanstva.

