KURC POHVALJEN ZBOG BORBE PROTIV ANTISEMITIZMA: Austrijski kancelar se ne boji da stvari nazove pravim imenom

"Kurc predvodi borbu protiv antisemitizma u Evropi", rekao je Sloutsker na sinoćnjoj svečanosti u Beču povodom 27. januara, Međunarodnog dana sećanja na holokaust i stradanje Jevreja u vreme nacističkog režima u Nemačkoj i širom Evrope.

Prosor je istakao da se "kancelar ne plaši da stvari nazove pravim imenom", podsetivši na podršku šefa austrijske vlade izraelskim paraolimpijcima koji su bili isključeni sa takmičenja u Maleziji.

On je dodao da ništa ne može da uništi izraelski narod i njegovu dugu istoriju.

"Jevreji se nikada nisu predali, njihov trag ne može biti izbrisan", naglasio je Prosor, dodajući da je država Izrael pobeda Jevreja nad nacistima. On je rekao i da jevrejski narod više nije bez glasa, bez nacionalne domovine i vojske koja je štiti.

Međutim, na skupu je konstatovano da je antisemitizam i dalje aktuelni problem, ali da je za razliku od mržnje prema Jevrejima u vreme nacizma danas ona usmerena ne protiv pojedinaca, već države Izrael i cionizma.

Sloutsker je ukazao da takva negativna osećanja ne dolaze samo od strane desnice, već i levice i muslimanskih grupacija.

"Za 85 odsto Jevreja koji žive u EU antisemitizam je najveći problem s kojim se suočavaju u zemljama u kojima žive. Od 1945.nikada nije kao sada bio izražen antisemitizam", upozorio je Sloutsker.

On je podvukao da je zadatak država članica EU da uz pomoć tolerancije vode borbu protiv diskriminacije, i osiguraju da se istorija više nikada ne ponovi. "Do sada je međunarodna zajednica pokušala da iskoreni antisemitizam, ali je to pogrešan pristup, jer cilj mora biti da se on u potpunosti prevaziđe. Neophodno je da postanemo proaktivniji, i celo društvo mora da se suoči sa ovim problemom. Jevrejski narod mora ujedno biti partner u borbu protiv svakog oblika diskriminacije verskih grupa", objasnio je Sloutsker.

