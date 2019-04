DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA U AUSTRIJI: Albanac na parkingu iskasapio suprugu, pre zločin kupio lovački nož pa u zasedi čekao žrtvu! (VIDEO)

Istraga je utvrdila da je Džemali isplanirao ubistvo supruge i to do detalja. On je kombog dana (21. januara) automobilom otišao u prodavnicu oružja u Kremsu i kupio specijalni dvostruko nazubljeni lovački nož marke Smit end Vesonkoji je platio 50 evra. Zatim je sačekao Zemiru na parkingu i ubio je sa 14 uboda nožen u vrat. Napad je bio toliko silovit da je oštrica noža pukla,

U optužnici senavodi da je žena godinama bila zlostavljana, da je Džemail tukao i mučio, i da mu je uoči zločina sud zabranio prilazak sinovima i zajedničkom stanu. Posle 12 godina braka Zemira je odlučila da se razvede, a deset dana pred smrt je prekinula sve kontakte sa suprugom. Odbijala je pozive i blokirala SMS poruke. Nije ni slutila da je time potpisala svoju smrtnu presudu.

Zaslepljen mržnjom i besom zbog povređene "muške časti", on je u ponedeljak gotovo preklao svoju suprugu usred bela dana pred očima mnogobrojnih mušterija supermarketa. Nesrećna žena je, ništa nesluteći, krenula da kupi hranu za decu, a onda je po njih trebalo da ode u školu. Ali Džemail je sačekao u zasedi i na smrt izbo u vrat.

On je priznao zločin, a prilikom ispitivanja hladnokrvno i bez trunke kajanja rekao je šokiranim inspektorima: "Da, ubio sam je, to sam i želeo!"



Njegov brat u Makedoniji i čitava porodica očajni su zbog zločina koji je izvršio. "Džemail je uništio čitavu porodicu. Ne želimo da ga vidimo. Bio je zavisan od kockanja, a imao je i pogrešne prijatelje."Sumnja se da je Džemail bio i blizak Islamskoj državi. Na jednoj fotografiji se slikao sa uperenim kažiprstom desne ruke ka gore (Tauhid pozdrav), što je gest koji poslednjih godina koriste teroristi ID.

