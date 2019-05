AUSTRIJSKI PREDSEDNIK POBESNEO ZBOG AFERE SA SNIMCIMA ŠTRAHEA: Ukaljan je ugled Austrije, izbori su neizbežni!

Predsednik Austrije Aleksander van der Belen izjavio je večeras da je delovanjem pojedinih članova austrijske vlade izgubljeno poverenje u institucije i ukaljan ugled Austrije, zbog čega su prevremeni izbori neizbežni.

Van der Belen je u, za njega, veoma oštrom govoru pred novinarima kazao da su slike koje se od sinoć mogu videti u Austriji pokazale lošu stranu ponašanju koja ne odgovara ni zemlji, a ni građanima.

"To su sramne slike, a niko u Austriji ne treba da se stidi. Takvi nismo, takva nije Austrija. Ono što pokazuju te slike je drsko nepoštovanje građana. Funkcioneri Republike su zloupotrebili poverenje građana, a to ne tolerišem", naglasio je predsednik komentarišući snimke koje su nemački mediji objavili, a na kojima se vidi Hajnc Kristijan Štrahe kako navodnoj rođaci jednog ruskog milijardera obećava državne poslove za finansijsku podršku njegove stranke.

Štrahe je ranije danas podneo ostavku na sve političke funkcije, odnosno vicekancelara i lidera Slobodarske partije (FPO).

Van der Belen je naglasio da građani moraju imati mogućnost da se oslone na vlast, državne funkcionere i institucije.

"Moramo svi da imamo poverenje u institucije, jer su one osnov demokratije. Ako se to poverenje poljuja onda je delovanje vlade dovedeno u pitanje, a to je sada slučaj. Situacija je trenuitno nesaglediva, ali u njoj vidim kao svoju odgovronost da se pobrinem da naša zemlja bude stabilno vođena kroz naredne nedelje. U tom duhu sam sa kancelarom Sebastijanom Kurcom dogovorio prevremene izbore. Sutra ću dogovoriti dalje korake s njim", najavio je predsednik Austrije.

Van der Belen je istakao da sada treba uraditi sve što je neophodno da se vrati poverenje građana.

Današnje ostavke su samo prvi koraci, rekao je i dodao da je potrebna jasna i puna istraga od strane izvršnih i pravosudnih vlasti. Ukazao je i na centralnu ulogu koju imaju nezavisni mediji u liberalnoj demokratiji, te dodao da su oni u ovom slučaju preuzeli potpuno svoju odgovornost.

"Naši građani imaju pravo na vladu u koju mogu imati poverenje, koja uživa ugled u Evropi i čitavom svetu. Kome god glasači daju poverenje mora obavljati svoju dužnost u tom duhu", poručio je dodajući da je neophodni povratak poverenja moguć samo prevremenim izborima.

Prethodno je kancelar Kurc saopštio novinarima da je predsedniku države predložio raspisivanje prevremenih izbora u najkraćem roku.

