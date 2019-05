POSLE SKANDALA SA SNIMKOM AUSTRIJANCI PONOVO IDU NA GLASANJE: Predsednik Aleksander van der Belen za izbore predložio početak septembra

Kancelar Kurc predložio je juče predsedniku Austrije raspisivanje prevremenih izbora nakon što su u javnost dospeli video snimci na kojima se vidi kako Hajnc Kristijan Štrahe, koji je zbog istih podneo ostavku na mesto vicekancelara i lidera Slobodarske partije Austrije (FPO), nudi jednoj navodnoj nećaki ruskog milijardera državne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci.

Kurc i Van der Belen razgovarali su danas sat vremena o aktuelnoj situaciji nastaloj nakon ostavke čelnika FPO i odluke šefa vlade da prekine koaliciju sa tom partijom.

U obraćanju medijima posle sastanka Van der Belen se izjasnio za održavanje prevremenih izbora početkom septembra.

On je istakao da sve mora biti učinjeno kako bi se povratilo poverenje građana.

Kurc je istakao da namerava da nastavi rad do izbora u miru, a da li će slobodarski ministri do tada ostati u vladi ostalo je otvoreno, pošto ni on, a ni predsednik nisu odgovarali na ta pitanja.

Kancelar je najavio da će narednih dana razgovarati sa novim šefom FPO Norbertom Hoferom, kao i sa liderima drugih parlamentarnih partija o nastavku rada vlade do izbora.

