SRPKINJA I NJENE ĆERKE BLIZNAKINJE (18) U BEČU UMIRALE U JEZIVOJ AGONIJI: U stanu užasna drama trajala nedeljama, bile je to užasna i polagana smrt! (VIDEO)

Obdukcijom je utvrđeno da su majka i ćerke umrle od gladi i da je prva preminula Vesna, a za njom i Suzana i Tanja. Bila je to užasna i polagana smrt. Njihova agonija trajala je nekoliko nedelja ili nešto manje, ali je izvesno da je posle prestanka uzimanja hrane njihovo fizičko i mentalno stanje svakim danom bivalo sve gore. Bile su sve slabije, i dezorijentisane, sve dok nisu umrle jedna za drugom u kratkom vremenskom periodu.



Forenzičari procenjuju da je vreme smrti majke i ćerki kraj marta, početak aprila. Međutim tek krajem maja otkrivena je jeziva istina koja se krila među zidovima stana od 54 kvadrata na drugom spratu zgrade u Floridsdorfu. Drama ove porodice počela je pre mnogo godina. One su krijući tiho patile, a u životu su im se dogodilo mnogo strašnih stvari.



Vesna je pre 15 godina emigrirala sa suprugom i decom iz Srbije u Austriju. U početku se činilo da je par našao utočište za sebe i decu. Muž je našao posao, ali ipak nije bio potpuno zadovoljan i odao se alkoholu. Postao je svadljiv, agresivan i nasilan. Sve češće je svoj bes iskaljivao na ženi i ćerkama i Vesna odlučuje 2012. da pobegne sa decom od muža siledžije u sigurnu kuću.

One su do 2014. godine bile smeštene u zajedničkom stanu, a 2015. Vesni je dodeljen opštinski stan u 21. bečkoj opštini. Tada je izgledalo da je sve krenulo na bolje. Napadi panike i proganjanja koje je Vesna imala posle raspada braka nestali su uz terapiju lekovima. Suzana i Tanja bile su dobri đaci, a po prelasku u ekonomsku školu bile su čak odlični đaci.

Međutim majka u decembru 2016. godine donosi neverovatnu odluku da decu ispiše iz škole, zbog čega su nastavnici alarmirali socijalne službe. Oni su bili pod nadzorom do marta 2017. godine i zaključili da nema zanemarivanja dece i da porodica dobro funkcioniše. Vesna je rekla da su devojke same odustale od školovanja jer hoće da rade i zarade novac. One su imale planove za budućnost, Tanja je želela da postane socijalni radnik, a Suzana čuvar životinja.

Socijalni radnici su rekli da su majka i devojke bile prilično tihe tokom poseta, ali da nisu delovale zastrašeno. Međutim dosta su se izolovali i iako im je savetovano da se uključe u rad klubova kako bi uspostavili kontakt sa drugim ljudima one su to odbijale.

“Vesna M. i njene ćerke nisu prihvatile nijednu od tih ponuda; naprotiv, žena je sve više i više odvajala sebe i svoju decu od spoljnjeg sveta. Tanja i Suzana su u početku pokušavale da pobegnu i viđali su ih kako u panici trče napolje. Posle toga majka ih je, kako svedoče komšije grdila i tukla.

Sudski psihijatar Rajnhard Haler kaže da je Vesna uspela da ćerke uvuče u svoje ludilo. Bile su pod velikim emocionalnim pritiskom majke koja je živela u svojim paranojama i to prenela i na svoje ćerke dok im majka nije isprala mozak i one su se slomile.

Na kraju su prestale da jedu, možda je majka mislila da je to zapravo glad kao strategiju preživljavanja ili se nisu usuđivale da odu u kupovinu iz nekog svog straha da ih napolju vreba zlo, ili da je hrana otrovna.

Navodno su poslednji put viđene da se vraćaju iz kupovine sa kesama hrane početkom marta, i od tada nisu napuštale stan. Njihova beživotna tela pronađena su 21. maja. Obdukcija je pokazala da su sve tri umrle od gladi, a u nije pronađena nikakva hrana.

