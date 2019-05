IRAČANIN GURNUO ZDRAVKA POD VOZ U BEČKOM METROU: Balkanac izgubio nogu samo zato što je nosio naočare za sunce i slušalice! ŠOKANTNO SVEDOČENJE U POLICIJI! (FOTO)

Prva stvar koju je Muhamed I. (22) rekao policiji bila je "Ja sam mentalno bolestan. Već 11 meseci viđam ljude sa slušalicama u ušima i naočarima za sunce, oni me stalno prate i posmatraju", rekao je.



Pokušaj ubistva dogodio se 8. maja na stanici Vestabanhof, a detalji su nedavno obelodanjeni posle saslušanja osumnjičenog i pregleda snimaka nadzornih kamera.

Iako je voz kočio, udario je Zdravka i odsekao mu nogu.



Iračanin je u policijskoj stanici izjavio da pati od duševne bolesti, zbog čega mu se priviđaju ljudi sa slušalicama i naočarima za sunce.

Toga jutra je, kako je ispričao, za njega bio dan kao i svaki drugi. Ustao je doručkovao, popio lekove, otišao u fitnes centar i u posetu roditeljima. Na putu ka njima je sreo čoveka sa slušalicama i naočarima za sunce na platformi U3.

"On je radio stvari koje su me mučile. Nosio je slušalice i šmrkao je nosem. Pošto imam ovu bolest, redovno plačem kod kuće. Mislim da je čovek znao da sam plakao i svojim ponašanjem me je podsećao na to. Odjednom sam eksplodirao. Nisam to želeo, ali morao sam da gurnem čoveka", objasnio je policiji.

Zdravko je pokušao da se odbrani, ali je pao sa platforme na šine.

Sa nekoliko preloma hitno je prebačen u bečku Opštu bolnicu, odakle je samo imao da poruči da je veoma ogorčen zbog svega.

"Mrzim tog čoveka zbog onoga što mi je učinio", rekao je Zdravko. Muhamed I. nalazi se u pritvoru zbog pokušaja ubistva, a nadležni putnicima poručuju putnicima da se u sličnim slučajevima pridržavaju protokola koji podrazumeva hitno zaustavljanje metroa i aktiviranje telefona za hitne slučajeve.

