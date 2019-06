VELIČA LI BEČ I DALJE NACISTE: Otkriveno čak 159 ulica u gradu sa spornim imenima!

Početkom 2013. predstavljena je sveobuhvatna studija "Imena ulica u Beču, kao mesta političkog sećanja". Pod rukovodstvom istoričara Olivera Ratkolba, jedna komisija je sprovela dvogodišnje istraživanje i pronašla 159 spornih imena ulica, odnosno ulice koje su nosile ime antisemita ili osoba bliskih nacistima.

Tako je, na primer, Paula Veseli, po kojoj naziv nosi jedna ulica u 19. bečkom okrugu, učestvovala u nacističkom propagandnom filmu "Povratnici", a čuveni dirigent Herbert fon Karajan, čije ime nosi trg u centru Beča, bio je član NASDAP-a. Operski pevač Jozef fon Mandovara, koji ima "svoju" ulicu u 23. okrugu, bio je rado viđen gost kod nacističkog vođe Adolfa Hitlera i njegove desne ruke Hermana Geringa.

foto: Profimedia

Kompozitor Hans Pficner, po kojem naziv nose jedna ulica i most u 23. okrugu, poznat je po umanjivanju nacističkih zločina. I tokom 2000-tih godina bečke vlasti davale su nazive ulica po bivšim nacistima, kao što je trg Klara plac dobio naziv po nacističkom geologu Eberhardu Klaru. Gradske vlasti suprostavile su se promeni imena ulica, pre svega Karl Liger Ringa, već je tadašnji nadležni član vlade Beča Andreas Mailat Pokorni odlučio da se postavi dodatna tabla na kojoj bi se objasnila negativna prošlost osobe čime ime nosi ulica.

Međutim, od prezentacije izveštaja, a prošlo je šest godina, inicirano je postavljanje 28 dodatnih tabli, od kojih je već 14 montirano, a ostatak će biti postavljen do početka ovog leta. Problem je što se dodatna tabla postavlja samo na jednoj strani ulice i to samo na jednom mestu, a uz to objašnjenja ispod imena ulice koje nose ime nesporne ličnosti, mnogo su kraće od onih antisemita i nacista. Tako se u ulici Poršeštrase može pročitati da je Ferdinand Tako se u ulici Poršeštrase može pročitati da je Ferdinand Porše, "otac" Folksvagena i Poršea, uticao svojim izumima na razvoj automobila, ali i da je problematično njegovo članstvo u NSDAP i S S-u, te korišćenje rada prisilnih radnika, ali i delovanje za industriju naoružanja Trećeg rajha.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen

Kurir