OGLASIO SE ŽIVORAD, OTAC SRPKINJA KOJE SU PREMINULE U BEČU OD GLADI: Žena je samo jedne noći otišla sa ćerkama, tragedija je mogla da se spreči

Austrijski mediji sreli su ga u kancelariji njegovog advokata. Živorad M. tvrdi da od 2013. godine nije imao kontakt sa porodicom. Vesna je jedne noći samo otišla sa ćerkama u sklonište za žene.

Tada je isticala da je muž tukao nju i decu, pa je zato morala da ode. Kancelarija za socijalnu zaštitu mladih ih je tako uzela pod svoju zaštitu.

Da je majka patila od šizofrenije, vlasti su već tada znale, a otac je 2015. godine oslobođen sumnje za nasilje u porodici.

Nakon toga je usledila pravna bitka oko toga da ponovo ima kontakt sa svojom decom, ali ju je izgubio.

Drei tote Frauen in Wien-Floridsdorf gefunden pic.twitter.com/wg7aZm21ke — Bane (@Bumblb3e) May 23, 2019

Samo je jednom nakon toga, kako kaže, sreo ćerke na ulici, a za njihovu smrt je saznao iz medija. Njegov advokat kaže da je tragedija mogla da bude sprečena.

On će se sa činjenicama skupljenim iz dugogodišnje borbe priključiti tužbi Javnog tužioca.

Lokalni mediji pišu da su vlasti ostavile decu sa ženom koja je bila bolesna i da su bile prepuštene same sebi dok nisu umrle od gladi.

Jedna od devojčica je napisala i spisak namirnica na ruci pre nego što je umrla.

Podsetimo, Vesna je pre 15 godina emigrirala sa suprugom i decom iz Srbije u Austriju. U početku se činilo da je par našao utočište za sebe i decu. Muž je našao posao, ali ipak nije bio potpuno zadovoljan i odao se alkoholu. Postao je agresivan i nasilan. Sve češće je svoj bes iskaljivao na ženi i ćerkama i Vesna odlučuje 2012. da pobegne sa decom od muža siledžije u sigurnu kuću.

One su do 2014. godine bile smeštene u zajedničkom stanu, a 2015. Vesni je dodeljen opštinski stan u 21. bečkoj opštini. Tada je izgledalo da je sve krenulo na bolje. Napadi panike i proganjanja koje je Vesna imala posle raspada braka nestali su uz terapiju lekovima. Suzana i Tanja bile su dobri đaci, a po prelasku u ekonomsku školu bile su čak odlični đaci.

Međutim, majka u decembru 2016. godine donosi neverovatnu odluku da decu ispiše iz škole, zbog čega su nastavnici alarmirali socijalne službe. Oni su bili pod nadzorom do marta 2017. godine i zaključili da nema zanemarivanja dece i da porodica dobro funkcioniše. Vesna je rekla da su devojke same odustale od školovanja jer hoće da rade i zarade novac. One su imale planove za budućnost, Tanja je želela da postane socijalni radnik, a Suzana čuvar životinja.

Socijalni radnici su rekli da su majka i devojke bile prilično tihe tokom poseta, ali da nisu delovale zastrašeno. Međutim, dosta su se izolovali i iako im je savetovano da se uključe u rad klubova kako bi uspostavili kontakt sa drugim ljudima, one su to odbijale.

Vesna M. i njene ćerke nisu prihvatile nijednu od tih ponuda; naprotiv, žena je sve više i više odvajala sebe i svoju decu od spoljnjeg sveta. Tanja i Suzana su u početku pokušavale da pobegnu i viđali su ih kako u panici trče napolje. Posle toga majka ih je, kako svedoče komšije, grdila i tukla.

Sudski psihijatar Rajnhard Haler kaže da je Vesna uspela da ćerke uvuče u svoje ludilo. Bile su pod velikim emocionalnim pritiskom majke koja je živela u svojim paranojama i to prenela i na svoje ćerke dok im majka nije isprala mozak i one su se slomile.

Na kraju su prestale da jedu, možda je majka mislila da je zapravo glad strategija preživljavanja ili se nisu usuđivale da odu u kupovinu iz nekog svog straha da ih napolju vreba zlo, ili da je hrana otrovna.

Navodno su poslednji put viđene da se vraćaju iz kupovine sa kesama hrane početkom marta, i od tada nisu napuštale stan. Njihova beživotna tela pronađena su 21. maja. Obdukcija je pokazala da su sve tri umrle od gladi, a u kući nije pronađena nikakva hrana.

Kurir.rs/Krone.at

Foto: Printscreen

Kurir